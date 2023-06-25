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В ЧВК "Вагнер" не знают, где Пригожин; связи с ним нет

rus.tvnet.lv
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила телеканалу RTVi, что тот пока не находится на связи, передает портал "Медуза".

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - сказали журналисту RTVi в ответ на запрос.

О местонахождении Пригожина публично ничего не известно с вечера 24 июня. Тогда появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.

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