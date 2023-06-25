Остапенко победила в Бирмингеме и выиграла свой первый титул в сезоне

Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, в финале со счетом 7:6 (10:8), 6:4 обыграла чешку Барбору Крейчикову (12 WTA).

По ходу матча Остапенко дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки. На счету Крейчиковой - шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также шесть двойных ошибок.

Длительность матча составила 1 час 53 минуты. Это была шестая встреча между спортсменками, четыре из которых выиграла Остапенко. Победа в финале принесла Остапенко 280 рейтинговых очков WTA и $34,228﻿ призовых.

На пути в финал Остапенко обыграла чешку Линду Носкову (49 WTA), легендарную американку Винус Уильямс (697 WTA), польку Магдалену Фрех (72 WTA) и россиянку Анастасию Потапову (21 WTA).

Для 26-летней Остапенко это первый титул в 2023 году и 6-й в карьере. Далее теннисистка выступит на турнире WTA-500 в Истбурне, где в первом круге сыграет с чешкой Петрой Квитовой (10 WTA).