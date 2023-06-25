Вс, 25.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Главное за 25 июня ⟩ Трагедия на "Американских горках", Пригожин исчез и победа Остапенко

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Рижанка летом
Рижанка летом Фото: Zane Bitere/LETA

В России начался и закончился военный мятеж, а в Латвии отгуляли Лиго. Подробнее обо всем, чем запомнится уходящее воскресенье - в Итогах дня от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Первая ракетка Латвии в женском теннисе Алена Остапенко в воскресенье, 25 июня, одержала победу в финале бирмингемского турнира серии WTA 250 и завоевала свой первый титул в этом сезоне.

Вчера в Латвии было много пострадавших в авариях и задержано значительное число пьяных водителей, однако в дорожно-транспортных происшествиях обошлось без жертв.

За рубежом:

В воскресенье в Стокгольмском парке развлечений произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб один человек и несколько получили ранения, сообщает информационное агентство ТТ.

Главная задача белорусов: сохранить суверенитет Беларуси, спасти ее от того, во что превратилась Россия, считает Светлана Тихановская. Она и воюющий в составе ВСУ полк Калиновского записали обращения к соотечественникам.

Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила телеканалу RTVi, что тот пока не выходил на связь.

Бывший британский генерал Ричард Данат предупреждает о возможности нападения наемников ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси, если за их начальником Евгением Пригожиным в изгнание последуют многие наемники.

Интересное чтиво:

В эфире "Кто вам платит?" судебный психотерапевт Кристине Чевере разобрала мотивацию, почему виновный в преступлении может занимать активную позицию в поисках пропавшего, зная о том, что преступление совершил он.

В этот раз предлагаем шесть латышских слов-жаргонизмов. Давайте повторим, узнаем и/или попытаемся угадать, что они означают.

24 июня 2023 года вошло в историю как день мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина. Разумеется, это событие, а также его стремительное завершение, не могли не стать причиной для десятков шуток и мемов в интернете. RUS TVNET собрал самые смешные из них.

18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 47 лет. Рассказываем некоторые факты из его биографии в рамках рубрики "Звезда недели".

Знаменитая болельщица сборной Хорватии попала в неприятную ситуацию перед полуфинальным матчем Лиги наций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх