Главное за 25 июня ⟩ Трагедия на "Американских горках", Пригожин исчез и победа Остапенко

В России начался и закончился военный мятеж, а в Латвии отгуляли Лиго. Подробнее обо всем, чем запомнится уходящее воскресенье - в Итогах дня от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Первая ракетка Латвии в женском теннисе Алена Остапенко в воскресенье, 25 июня, одержала победу в финале бирмингемского турнира серии WTA 250 и завоевала свой первый титул в этом сезоне.
Вчера в Латвии было много пострадавших в авариях и задержано значительное число пьяных водителей, однако в дорожно-транспортных происшествиях обошлось без жертв.
За рубежом:
В воскресенье в Стокгольмском парке развлечений произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб один человек и несколько получили ранения, сообщает информационное агентство ТТ.
Главная задача белорусов: сохранить суверенитет Беларуси, спасти ее от того, во что превратилась Россия, считает Светлана Тихановская. Она и воюющий в составе ВСУ полк Калиновского записали обращения к соотечественникам.
Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила телеканалу RTVi, что тот пока не выходил на связь.
Бывший британский генерал Ричард Данат предупреждает о возможности нападения наемников ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси, если за их начальником Евгением Пригожиным в изгнание последуют многие наемники.
Интересное чтиво:
В эфире "Кто вам платит?" судебный психотерапевт Кристине Чевере разобрала мотивацию, почему виновный в преступлении может занимать активную позицию в поисках пропавшего, зная о том, что преступление совершил он.
В этот раз предлагаем шесть латышских слов-жаргонизмов. Давайте повторим, узнаем и/или попытаемся угадать, что они означают.
24 июня 2023 года вошло в историю как день мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина. Разумеется, это событие, а также его стремительное завершение, не могли не стать причиной для десятков шуток и мемов в интернете. RUS TVNET собрал самые смешные из них.
18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 47 лет. Рассказываем некоторые факты из его биографии в рамках рубрики "Звезда недели".
Знаменитая болельщица сборной Хорватии попала в неприятную ситуацию перед полуфинальным матчем Лиги наций.
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