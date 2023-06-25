Главное за 25 июня ⟩ Трагедия на "Американских горках", Пригожин исчез и победа Остапенко

Новости Латвии:

Первая ракетка Латвии в женском теннисе Алена Остапенко в воскресенье, 25 июня, одержала победу в финале бирмингемского турнира серии WTA 250 и завоевала свой первый титул в этом сезоне.

Вчера в Латвии было много пострадавших в авариях и задержано значительное число пьяных водителей, однако в дорожно-транспортных происшествиях обошлось без жертв.

За рубежом:

В воскресенье в Стокгольмском парке развлечений произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб один человек и несколько получили ранения, сообщает информационное агентство ТТ.

Главная задача белорусов: сохранить суверенитет Беларуси, спасти ее от того, во что превратилась Россия, считает Светлана Тихановская. Она и воюющий в составе ВСУ полк Калиновского записали обращения к соотечественникам.

Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила телеканалу RTVi, что тот пока не выходил на связь.

Бывший британский генерал Ричард Данат предупреждает о возможности нападения наемников ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси, если за их начальником Евгением Пригожиным в изгнание последуют многие наемники.

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