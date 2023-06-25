Лина Музе выиграла золото на Европейских играх

В четверг Музе стала первой на командном чемпионате Европы в соревнованиях второго дивизиона с результатом 62,38 метра, и ни одной из метательниц копья в третьем или первом дивизионе, не удалось побить ее результат.

Серебро завоевала чешка Никола Огродникова, метнувшая копье на 61,75 метра в соревнованиях первого дивизиона в воскресенье и добившаяся своего лучшего результата в сезоне. Тройку лидеров замкнула австрийка Виктория Хадсон, метнувшая копье на 60,27 метра на соревнованиях третьего дивизиона в четверг.

На третьих Европейских играх Латвию в 17 видах спорта представляют 96 спортсменов.

Соревнования проходят с 21 июня по 2 июля в Кракове и других городах Малопольского воеводства.

Европейские игры проходят раз в четыре года. Первые игры прошли в 2015 году в Баку, вторые в 2019 году в Минске.