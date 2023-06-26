Видео ⟩ Несколько месяцев после аварии семья ждала решения полиции

Муж Гиты и их 10-месячная дочь отправились домой из Медемциемс в Баложи вечером 4 марта. Увидев встречную машину, которая выбрала не соответствующую погоде скорость, отец семейства вовремя остановился на обочине и приготовился к удару. Водитель BMW не смог справится со своим автомобилем и врезался в машину Гиты, которую выбросило в кювет.

На место сразу же прибыли скорая помощь и полиция. К счастью, семья Гиты отделалась только испугом, но машину больше нельзя использовать.

Гита обратилась в страховую компанию, чтобы получить компенсацию и купить новый автомобиль, но не смогла этого сделать, потому что не было решения полиции. После нескольких звонков в участок там так и не смогли сообщить семье, когда дело будет рассмотрено.

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