Ринкевич: ситуация в РФ будет сложной, мы должны быть бдительными

Он неоднократно подчеркивал, что все граждане Латвии, находящиеся в России или Беларуси, должны покинуть эти страны. Точных данных о том, сколько граждан Латвии в настоящее время находится в этих странах, нет, потому что МИД не получает информацию о людях, не вставших на консульскую регистрацию.

Из данных пограничной службы Беларуси известно, что за полтора года эту страну посетило несколько десятков тысяч жителей Латвии.

Министр подчеркнул, что те люди, которые едут в Россию или Беларусь, должны понимать, что возможности Латвии помочь в случае возникновения каких-либо проблем очень ограничены. Например, эвакуация из этих стран невозможна.

Попытка военного переворота не представляла прямой угрозы безопасности Латвии.

"Очень много неопределенностей и неизвестных, многое станет ясно в ближайшие недели, что это значит для самой России, Украины и соседних стран", - сказал Ринкевич.