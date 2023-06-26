Ринкевич: ситуация в РФ будет сложной, мы должны быть бдительными

После попытки военного переворота ЧВК "Вегнер" в России существует много неопределенностей в развитии ситуации, однако переворот не представлял угрозы для безопасности Латвии, сказал в интервью программе Латвийского телевидения министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Он неоднократно подчеркивал, что все граждане Латвии, находящиеся в России или Беларуси, должны покинуть эти страны. Точных данных о том, сколько граждан Латвии в настоящее время находится в этих странах, нет, потому что МИД не получает информацию о людях, не вставших на консульскую регистрацию.
Из данных пограничной службы Беларуси известно, что за полтора года эту страну посетило несколько десятков тысяч жителей Латвии.
Министр подчеркнул, что те люди, которые едут в Россию или Беларусь, должны понимать, что возможности Латвии помочь в случае возникновения каких-либо проблем очень ограничены. Например, эвакуация из этих стран невозможна.
Попытка военного переворота не представляла прямой угрозы безопасности Латвии.
"Очень много неопределенностей и неизвестных, многое станет ясно в ближайшие недели, что это значит для самой России, Украины и соседних стран", - сказал Ринкевич.
В интервью программе TV3 "900 секунд" политик подчеркнул, что сегодня на уровне Евросоюза начнется дискуссия о том, как оценивать все эти события и какими должны быть действия Евросоюза.
"На мой взгляд, вполне понятно - продолжать поддерживать Украину, а с точки зрения интересов Латвии необходимо думать о том, что делает или будет делать Пригожин в близкой к нам Беларуси.
В Беларуси усиливается группировка ЧВК "Вагнер", это также может привести к необходимости дополнительного давления на Беларусь", - сказал Ринкевич.
Политик отметил, что вне зависимости от того, что произойдет, домашним заданием Латвии является укрепление восточной границы, где забор является лишь одним из элементов.
"По какому бы сценарию на развивалась ситуация в России, мы должны понимать, что она будет сложной и мы должны быть бдительными", - предупредил Ринкевич.
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