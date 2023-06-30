Тайны, звезды и пельменная на вокзале: получит ли Латвия свой первый "Мишлен"?

Про качество и стабильность, гордость и стремление принести посетителям все по максимуму".

Это точно стоит 150 тыс.?

"Если за 150 тыс. мы получим полноценное участие нашей индустрии баров и ресторанов в гиде Michelin, то это совершенно оправданная трата, - говорит Гогнидзе. - Если же эти деньги пойдут просто на составление некоего отчета для внутреннего пользования Рижской думы, тогда это вызовет вопросы о целесообразности такой траты средств"

А как помогает государство?

Несмотря на одобрение инициативы LIAA, все опрошенные RUS TVNET эксперты сошлись на том, что ресторанному бизнесу в Латвии критически не хватает поддержки со стороны государства.

"В Латвии вторая по величине ставка НДС среди стран ЕС и самые высокие налоги на рабочую силу среди стран Балтии", - говорит президент Ресторанного общества Латвии Янис Йензис, также упоминая печальные последствия пандемии и войны в Украине - уменьшение потока туристов, инфляция, удорожание продуктов и энергокризис.

"Во многих странах практикуют госпомощь в виде пониженного PVN для ресторанного бизнеса, ведь у нас страна сезонная, и зимой посещаемость в разы снижается", - рассказывает Никита Зайченков. "Правительство уже многие годы глухо к инициативе предпринимателей о снижении ставки НДС в отрасли до 12%", - вторит ему Павел Гогнидзе.

А пока ресторанная сфера с нетерпением ждет результатов проверки Michelin. И мы вместе с ними.

"Звезды дают не навсегда, их нужно заработать, а потом поддерживать. Это значит каждый день, каждый час обеспечивать качество, и поверьте, это совсем не просто, - говорит Янис Йензис. - Хочется пожелать сил, выдержки и творческого настроя всем нашим замечательным коллегам по ресторанному бизнесу, которые каждый день радуют нас и наших зарубежных гостей".