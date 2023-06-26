Еще в одном латвийском городе снижается тариф на тепло

Согласно тарифному проекту, представленному в Комиссию по регулированию общественных услуг Saldus komunālserviss, с августа в Салдусе планируется на 11% снизить тариф на тепловую энергию.
Компания предлагает с 1 августа снизить конечный тариф на тепловую энергию с нынешних 123,16 до 109,66 за мегаватт-час (МВт/ч).
Изменения тарифов связаны со снижением цен на природный газ и древесную щепу.
По информации Firmas.lv, оборот Saldus komunālserviss в 2022 году составил 3,64 млн евро, а убытки - 0,7 млн евро. По сравнению с 2021 годом оборот компании увеличился почти втрое. Предприятие принадлежит самоуправлению Салдусского края.
Напомним, что с 1 июля счета за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий значительно возрастут.
После того как Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы предприятия по передаче и распределению электроэнергии Sadales tīkls и предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls, те компенсации, которые государство выплачивало жителям за повышение цен на электроэнергию в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, с 1 июля будут возвращены в виде платы за подключение, пишет Latvijas Avīze.
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