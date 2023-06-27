Вт, 27.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Если мы выиграем, то…" Денис Смирнов об обещании, которое пришлось выполнить тренерам

rus.tvnet.lv Саша Пилат
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Латвийский хоккеист Денис Смирнов стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о том, что происходило в раздевалке сборной после исторической бронзы на чемпионате мира.

Напомним, сборная Латвии по хоккею на минувшем чемпионате мира в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США (4:3).

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.

- Вечером после игры с США было празднование?

- Конечно отпраздновали. То, что творилось в раздевалке, все видели.

- Много пива выпито было?

- Честно говоря, не считали. Достаточно. После игры поехали в ресторан всей командой, у кого-то семья прилетела с жёнами, всех вместе собрали, там и президент был, и мэр Риги, глава федерации. Посидели, поужинали.

Тренеры дали слово друг другу - если мы выиграем, то они пойдут купаться в озеро. А там озеро леденющее было.

- Это в Тампере где-то?

- Да, где мы жили, у отеля прямо. И вот они вечером пошли и все искупались.

- Ну да, ещё не сезон был...

- Да даже не в этом дело. Оно реально холодное. В Риге мы тут в шортиках ходили, а в Тампере я летел и думал шорты брать с собой, а там очень холодно было.

- Все искупались?

- Тренеры все искупались. Сдержали слово.

- Но вам, я так понимаю, и нельзя было жёстко отметить, потому что на следующее утро вы улетали...

- Да, конечно. У нас в 8 завтрак был, а в 9 - автобус в аэропорт. И все понимали, что на следующий день нас ждёт празднование перед людьми, и не хотелось бы там оказаться в неправильной кондиции.

- Ну вроде никто не опозорился?

- Нет, нет. Все с головой были. Взрослые люди, все понимают, что на тебя дети будут смотреть и надо пример показывать.

Полная версия интервью с Денисом Смирновым на портале RUS TVNET выйдет уже в эту субботу, 1 июля.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх