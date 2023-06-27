"Если мы выиграем, то…" Денис Смирнов об обещании, которое пришлось выполнить тренерам

Латвийский хоккеист Денис Смирнов стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о том, что происходило в раздевалке сборной после исторической бронзы на чемпионате мира.
Напомним, сборная Латвии по хоккею на минувшем чемпионате мира в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США (4:3).
Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.
- Вечером после игры с США было празднование?
- Конечно отпраздновали. То, что творилось в раздевалке, все видели.
- Много пива выпито было?
- Честно говоря, не считали. Достаточно. После игры поехали в ресторан всей командой, у кого-то семья прилетела с жёнами, всех вместе собрали, там и президент был, и мэр Риги, глава федерации. Посидели, поужинали.
Тренеры дали слово друг другу - если мы выиграем, то они пойдут купаться в озеро. А там озеро леденющее было.
- Это в Тампере где-то?
- Да, где мы жили, у отеля прямо. И вот они вечером пошли и все искупались.
- Ну да, ещё не сезон был...
- Да даже не в этом дело. Оно реально холодное. В Риге мы тут в шортиках ходили, а в Тампере я летел и думал шорты брать с собой, а там очень холодно было.
- Все искупались?
- Тренеры все искупались. Сдержали слово.
- Но вам, я так понимаю, и нельзя было жёстко отметить, потому что на следующее утро вы улетали...
- Да, конечно. У нас в 8 завтрак был, а в 9 - автобус в аэропорт. И все понимали, что на следующий день нас ждёт празднование перед людьми, и не хотелось бы там оказаться в неправильной кондиции.
- Ну вроде никто не опозорился?
- Нет, нет. Все с головой были. Взрослые люди, все понимают, что на тебя дети будут смотреть и надо пример показывать.
Полная версия интервью с Денисом Смирновым на портале RUS TVNET выйдет уже в эту субботу, 1 июля.
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