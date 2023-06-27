"Если мы выиграем, то…" Денис Смирнов об обещании, которое пришлось выполнить тренерам

Напомним, сборная Латвии по хоккею на минувшем чемпионате мира в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США (4:3).

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.

- Вечером после игры с США было празднование?

- Конечно отпраздновали. То, что творилось в раздевалке, все видели.

- Много пива выпито было?

- Честно говоря, не считали. Достаточно. После игры поехали в ресторан всей командой, у кого-то семья прилетела с жёнами, всех вместе собрали, там и президент был, и мэр Риги, глава федерации. Посидели, поужинали.

Тренеры дали слово друг другу - если мы выиграем, то они пойдут купаться в озеро. А там озеро леденющее было.

- Это в Тампере где-то?

- Да, где мы жили, у отеля прямо. И вот они вечером пошли и все искупались.

- Ну да, ещё не сезон был...