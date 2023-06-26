Кариньш: должность министра иностранных дел временно займет кто-то из "Нового Единства"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил сегодня, 26 июня, после встречи коалиции, что обязанности министра иностранных дел будут временно переданы одному из министров "Нового Единства" после того, как нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вступит в должность президента государства.
Он заявил, что вопрос о следующем министре иностранных дел еще не обсуждался.
"Для начала эту должность займет один из министров "Нового Единства", пока не будет предложена кандидатура постоянного министра, за которую проголосует Сейм. Но мы еще не обсуждали это внутренне", - отметил премьер.
В субботу, 8 июля, Ринкевич принесет торжественную присягу президента.
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