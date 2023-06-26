Кариньш: должность министра иностранных дел временно займет кто-то из "Нового Единства"

Он заявил, что вопрос о следующем министре иностранных дел еще не обсуждался.

"Для начала эту должность займет один из министров "Нового Единства", пока не будет предложена кандидатура постоянного министра, за которую проголосует Сейм. Но мы еще не обсуждали это внутренне", - отметил премьер.