Жара и грозы: о погоде во вторник

В Курземе ожидается больше осадков. Ветер в основном слабый, с юго-востока. Температура воздуха повысится до +21..+25 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, с середины дня возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать слабый юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +24, +25 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах, особенно в Видземе, сохраняется высокая пожароопасность.