Жара и грозы: о погоде во вторник

Во вторник, 27 июня, небо в Латвии частично закроется облаками, а с середины дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
В Курземе ожидается больше осадков. Ветер в основном слабый, с юго-востока. Температура воздуха повысится до +21..+25 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, с середины дня возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать слабый юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +24, +25 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах, особенно в Видземе, сохраняется высокая пожароопасность.
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