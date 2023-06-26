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Жара и грозы: о погоде во вторник

rus.tvnet.lv/LETA
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Голосование у белорусского посольства
Голосование у белорусского посольства Фото: Mārtiņš Otto, TVNET

Во вторник, 27 июня, небо в Латвии частично закроется облаками, а с середины дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

В Курземе ожидается больше осадков. Ветер в основном слабый, с юго-востока. Температура воздуха повысится до +21..+25 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, с середины дня возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать слабый юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +24, +25 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах, особенно в Видземе, сохраняется высокая пожароопасность.

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