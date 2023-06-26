Главное за 26 июня ⟩ Обращение Пригожина, прекращение выдачи виз россиянам и дожди по всей Латвии

Насыщенные событиями выходные подошли к концу и началась новая рабочая неделя. Рассказываем обо всем, чем запомнится этот понедельник - в итогах дня от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с понедельника, 26 июня, дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов заявлений на визы от граждан России, сообщили агентству LETA в МИД.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 26 июня, во второй половине дня в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, осадки будут сопровождаться грозой.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил сегодня, 26 июня, после встречи коалиции, что обязанности министра иностранных дел будут временно переданы одному из министров "Нового Единства" после того, как нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вступит в должность президента государства.
В праздничные дни и в разгар лета, когда есть большой спрос на различные освежающие напитки, маленькие торговцы не в состоянии справиться с депозитными тарами, которые сдают жители, сказал председатель правления Латвийской ассоциации торговцев (LTA) Хенрикс Данусевич.
4 марта этого года в Латвии был сильный снегопад, произошло 159 аварий, в которых пострадали 16 человек. Семья Гиты также попала в ДТП, сообщает программа Bez tabu. К счастью, семья Гиты отделалась только испугом, но машину больше нельзя использовать. Гита обратилась в страховую компанию, чтобы получить компенсацию и купить новый автомобиль, но не смогла этого сделать, потому что не было решения полиции.
Пять лет назад на улице Лидоню в Риге скончалась пожилая женщина, но ее долг за квартиру продолжает расти. Жильцов дома беспокоит растущая задолженность и абсурдность ситуации, сообщает программа 4.studija.
С приближением Праздника песни и танца в Риге с понедельника, 26 июня, вступают в силу первые ограничения на движение транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
В минувшие праздничные дни в результате пожара погиб один человек, а из водоемов были подняты тела двоих утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В деле об убийстве семилетней Юстине есть противоречия в показаниях двух задержанных - отца и мачехи, - заявил в понедельник, 26 июня, телеканалу TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
В субботу, 24 июня, в Елгаве компания молодых людей на кар-шеринговом автомобиле компании Citybee устроила побег от полиции. Происходящее в машине снимала одна из пассажирок.
Все началось с записи Андриса Булиса в Twitter, где он поделился своим опытом в Янов день: отец доставил в больницу "Гайльэзерс" ребенка с кровоточащей травмой в области шеи. Ребенка не приняли - отправили на прием в Детскую больницу на Виенибас гатве. Так можно? Или нет? Что делать? Ехать самим? Звонить в "неотложку"?
Новый отель миллионера Юлия Круминьша откроет свои двери уже этим летом, и сам мужчина считает, что это будет его уникальная дань уважения Латвии. К нему даже можно приехать на экскурсию, пишет издание Privatā Dzīve.
За рубежом:
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за почти 48 часов высказался в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина". Он записал длинное голосовое сообщение, пишет Русская служба BBC.
Попытка восстания ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина против российской власти грозила обернуться чем-то вроде путча в начале 1990-х. Московская биржа также очень нервно отреагировала на это.
Спустя двое суток после начала первого масштабного вооруженного восстания в путинской России явно виден урон, которые понесли абсолютно все участники конфликта: от Путина до Пригожина. Контуры приобретений пока не видны. Однако очевидно, что российский общественный консенсус, который подразумевает идею, что Путин умеет балансировать интересы элит и в целом управляет ситуацией, оказался под большим вопросом. Кремль по сути лишился главной своей монополии — на насилие. Это приближает "десятилетия опасной и непредсказуемой России". Как так вышло, Би-би-си спросила у наиболее авторитетных политических исследователей России.
Парламентарии Литвы инициировали процесс лишения гражданства Литвы фигуристки Маргариты Дробязко, которая продолжает выступать в России, сообщили во вторник, 20 июня, в новостях телеканала LNK.
В понедельник, 26 июня, опубликовали видео с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Утверждается, что он "проверил передовой пункт управления" "одного из объединений" в Украине. Это первое появление Шойгу на публике после мятежа Евгения Пригожина.
Интересное чтиво:
Резкий рост цен на электроэнергию стал толчком для развития зеленых технологий: и предприятия, и владельцы частных домом активно устанавливают солнечные панели и внедряют другие альтернативные решения. А в Литве пошли еще дальше – у них создаются "энергетические сообщества" и строятся "виртуальные солнечные парки совместного пользования": у людей есть возможность приобрести доли генерирующих мощностей солнечных ферм. Появится ли такое в Латвии?
В июне 1948 года началась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Один из итогов блокады: 4 апреля 1949 года было решено создать Североатлантический альянс.
"Мы будем вести концерт на латышском. Но это неважно, важны песни", - сказала в интервью порталу RUS TVNET Лайма Вайкуле в преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто лиговал, а кто давал концерт.
Британская модель и блогер Орла Мелисса Слоан прославилась тем, что получила судебный иск за преследование трёх футболистов "Челси" - Мэйсона Маунта, Бенджамина Чилуэлла и Билли Гилмора. Об этом сообщил Sky Sports.
Латвийский паркурист Павел Петкун и его супруга - звезда фильмов для взрослых - Райли Рид отметили второй год брака и первый день рождения своей дочери Эммы. Пара поделилась фотографиями, показав, как подросла их дочь.
Первая ракетка Латвии в женском теннисе Алена Остапенко гордится своим достижением, которое показала в финале бирмингемского турнира серии WTA 250, завоевав свой первый титул в этом сезоне.
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