Главное за 26 июня ⟩ Обращение Пригожина, прекращение выдачи виз россиянам и дожди по всей Латвии

Пять лет назад на улице Лидоню в Риге скончалась пожилая женщина, но ее долг за квартиру продолжает расти. Жильцов дома беспокоит растущая задолженность и абсурдность ситуации, сообщает программа 4.studija.

С приближением Праздника песни и танца в Риге с понедельника, 26 июня, вступают в силу первые ограничения на движение транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В минувшие праздничные дни в результате пожара погиб один человек, а из водоемов были подняты тела двоих утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В деле об убийстве семилетней Юстине есть противоречия в показаниях двух задержанных - отца и мачехи, - заявил в понедельник, 26 июня, телеканалу TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

В субботу, 24 июня, в Елгаве компания молодых людей на кар-шеринговом автомобиле компании Citybee устроила побег от полиции. Происходящее в машине снимала одна из пассажирок.

Все началось с записи Андриса Булиса в Twitter, где он поделился своим опытом в Янов день: отец доставил в больницу "Гайльэзерс" ребенка с кровоточащей травмой в области шеи. Ребенка не приняли - отправили на прием в Детскую больницу на Виенибас гатве. Так можно? Или нет? Что делать? Ехать самим? Звонить в "неотложку"?