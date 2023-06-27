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Самолеты airBaltic будут летать на Канарские острова

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/trabantos

Как сообщает пресс-служба airBaltic, в предстоящем зимнем сезоне, самолеты авиакомпании будут летать на Канарские острова из 10 разных аэропортов, пишет Rus.Postimees

На предстоящий зимний сезон, который начнется в октябре 2023 года, airBaltic создаст временную базу на Гран-Канарии. Зимой в аэропорту Гран-Канарии будут базироваться два самолета Airbus A220-300, которые будут обслуживать десять направлений.

Рейсы будут в том числе осуществляться из Риги, Вильнюса, Тампере и Таллинна.

Из столицы Эстонии первый рейс на Канарские острова отправится 7 декабря.

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