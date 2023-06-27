Лукашенко: во время бунта Пригожина армию РБ привели в полную боевую готовность

В Минске началась встреча белорусского диктатора Александра Лукашенко с руководителями силовых структур, в которой также участвуют политологи и журналисты, сообщает Telegram-канал "Пул Первово", связанный с администрацией Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко заявил, что во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" армия Беларуси была приведена в полную боевую готовность.
"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно", - сказал Лукашенко на церемонии вручения погон офицерскому составу армии Беларуси.
"Мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто. Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", - цитирует "Белта" слова Лукашенко.
Также Лукашенко, говоря о бунте ЧВК "Вагнер" призвал "не делать героя" ни из него, ни из Путина, ни из Пригожина. "Ситуацию мы упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", - цитирует "Пул первого" нелегитимного президента Беларуси.
Во время бунта Пригожина белорусская оппозиция в изгнании обратилась к гражданам Беларуси. Так, лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская заявила, что Путин "попытается втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт", сообщила о создании оперативного штаба, призвала закрыть границу с РФ и изгнать из Беларуси российские войска. Глава штаба Валерий Сахащик в свою очередь обратился к белорусским военным, призвав их объединиться для "спасения страны".
Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" завершился договоренностью между Евгением Пригожиным и российскими властями - боевики ЧВК, которые не поступят на службу в Минобороны РФ, смогут "уйти в Беларусь". Пресс-служба Лукашенко вечером в субботу, 24 июня, заявила, что основатель ЧВК "Вагнер" согласился остановить колонну наемников, которая шла на Москву, после переговоров с белорусским диктатором.
Сам Пригожин об этом не говорил. Не комментировал разговор с главой ЧВК "Вагнер" и сам Лукашенко. По данным пресс-службы Лукашенко, переговоры были согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным, который еще утром называл бант Пригожина "предательством России".
Утром 27 июня стало известно, что на военном аэродроме под Минском приземлился частный самолет Пригожина. Был ли на борту сам основатель ЧВК, пока неизвестно.
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