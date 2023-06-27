Лукашенко: во время бунта Пригожина армию РБ привели в полную боевую готовность

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно", - сказал Лукашенко на церемонии вручения погон офицерскому составу армии Беларуси.

"Мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто. Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", - цитирует "Белта" слова Лукашенко.

Также Лукашенко, говоря о бунте ЧВК "Вагнер" призвал "не делать героя" ни из него, ни из Путина, ни из Пригожина. "Ситуацию мы упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", - цитирует "Пул первого" нелегитимного президента Беларуси.