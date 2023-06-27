ВСУ освободили под Донецком территорию, оккупированную еще в 2014 году

Вооруженные силы Украины в ходе недавних операций впервые восстановили контроль над территорией на востоке страны, которая была оккупирована с 2014 года, подтвердила во вторник, 27 июня, британская военная разведка.
По данным разведки Великобритании, украинские десантники немного продвинулись восточнее Красногоровки под Донецком.
Этот поселок находится на старой линии разграничения.
"С момента вторжения в Россию в 2022 году это один из первых случаев, когда ВСУ, вероятнее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года", - говорится в сообщении.
"Похоже, что несколько недавних украинских атак во многих частях Донбасса оказали слишком большое давление на силы Донецкой Народной Республики и Чечни, действующие в этом секторе", - заявила британская разведка.
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