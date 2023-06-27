ВСУ освободили под Донецком территорию, оккупированную еще в 2014 году

По данным разведки Великобритании, украинские десантники немного продвинулись восточнее Красногоровки под Донецком.

Этот поселок находится на старой линии разграничения.

"С момента вторжения в Россию в 2022 году это один из первых случаев, когда ВСУ, вероятнее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года", - говорится в сообщении.

"Похоже, что несколько недавних украинских атак во многих частях Донбасса оказали слишком большое давление на силы Донецкой Народной Республики и Чечни, действующие в этом секторе", - заявила британская разведка.

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