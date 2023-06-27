Путин сообщил, что удалось предотвратить гражданскую войну

Во вторник президент России Владимир Путин, обращаясь к представителям силовых структур, заявил, что удалось предотвратить начало гражданской войны в России.
Путин отметил, что благодаря усилиям представителей силовых структур был остановлен вооруженный мятеж группы наемников "Вагнер" и не допущена гражданская война.
"Военнослужащие Вооруженных Сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО - солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос", - сказал он.
Путин также упомянул о погибших во время бунта летчиков российской армии, утверждая, что они исполняли свои военные обязанности.
"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг", - сообщил Путин и объявил минуту молчания.
Во время мятежа ЧВК "Вагнер" были сбиты несколько летательных аппаратов армии России. Потери армии России составили, согласно различным источникам, от 4 до 20 человек.
Here’s the ceremony footage released by the Kremlin. Putin also told the troops that they “effectively stopped a civil war,” but that line is missing from this video shared by the Kremlin. I added English-language subtitles. https://t.co/fBghZg2Ict pic.twitter.com/LaWVqUgSmK— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 27, 2023
Речь Путина длилась примерно три минуты. Она завершилась гимном России и залпами оружия. В церемонии участвовал и министр обороны Сергей Шойгу.
Напомним, в субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, стали кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны.
Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны. Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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