Путин сообщил, что удалось предотвратить гражданскую войну

Путин отметил, что благодаря усилиям представителей силовых структур был остановлен вооруженный мятеж группы наемников "Вагнер" и не допущена гражданская война.

"Военнослужащие Вооруженных Сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО - солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос", - сказал он.

Путин также упомянул о погибших во время бунта летчиков российской армии, утверждая, что они исполняли свои военные обязанности.

"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг", - сообщил Путин и объявил минуту молчания.

Во время мятежа ЧВК "Вагнер" были сбиты несколько летательных аппаратов армии России. Потери армии России составили, согласно различным источникам, от 4 до 20 человек.