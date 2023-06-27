Госполиция объясняет, почему поиски Карлиса начались только через неделю после пропажи

Утром 27 июня должностные лица Рижского восточного управления Государственной полиции объявили в розыск молодого парня, который 19 июня вышел из своего места жительства, и до полудня 27 июня о его местонахождении не было ничего известно.
Портал Apollo.lv связался с Госполицией, чтобы выяснить, почему поиски были начаты только через неделю после выхода парня из дома. Госполиция сообщает: "Заявление об исчезновении упомянутого молодого человека Государственная полиция получила только вчера, 26 июня.
Обращаем внимание на то, что решение о том, следует ли разглашать информацию о лице, принимает руководящий процессом следователь. До этого оценивается, необходимо ли публично искать лицо и возникает ли необходимость информирования общества".
Госполиция подчеркивает - каждый случай оценивается индивидуально.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!