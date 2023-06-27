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Движение на дороге А2 восстановлено

Дополнено в 21:52
rus.tvnet.lv
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ДТП. Иллюстративное фото
ДТП. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная полиция информирует, что на автомобильной дороге Рига - Сигулда - граница с Эстонией произошла авария и сообщение было заблокировано на обеих полосах. Но теперь движение восстановлено. 

На 102-м километре автомобильной дороге А2 (Рига - Сигулда - граница с Эстонией) произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Движение был заблокировано на обеих полосах, информирует Государственная полиция, но теперь он восстановлено.

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