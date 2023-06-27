На дороге А2 произошла авария, блокирован путь в Ригу

Государственная полиция информирует, что на автомобильной дороге Рига - Сигулда - граница с Эстонией произошла авария и сообщение заблокировано на одной полосе по направлению к Риге.
На 102-м километре автомобильной дороге А2 (Рига - Сигулда - граница с Эстонией) произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Заблокировано сообщение на одной полосе, по направлению в Ригу, информирует Государственная полиция.
‼️⚠️Uz a/c A2(https://t.co/9Ad8vq2kbp) CSNg ar cietušajiem. Bloķēta satiksme vienā joslā, virzienā uz Rīgu informē @Valsts_policija pic.twitter.com/nBpgqleHbz— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 27, 2023
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