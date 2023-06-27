Вт, 27.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На дороге А2 произошла авария, блокирован путь в Ригу

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
ДТП. Иллюстративное фото
ДТП. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная полиция информирует, что на автомобильной дороге Рига - Сигулда - граница с Эстонией произошла авария и сообщение заблокировано на одной полосе по направлению к Риге.

На 102-м километре автомобильной дороге А2 (Рига - Сигулда - граница с Эстонией) произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Заблокировано сообщение на одной полосе, по направлению в Ригу, информирует Государственная полиция.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх