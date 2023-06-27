Главное за 27 июня ⟩ Последствия мятежа, что сделали бы латвийцы с миллионом евро и интервью с Денисом Смирновым

Семилетняя Юстине Рейникова этой осенью должна была пойти в школу. За год воспитатели детского сада Zvaniņš в Резекне полюбили маленькую Юстине - девочку из Роговки, которую после 47 дней поисков нашли мертвой, с видимыми повреждениями, в подвале заброшенного дома в Дубули. В волости поползли слухи, что раньше Юстине видели с синяками в детском саду.

Латвийский хоккеист Денис Смирнов стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о том, что происходило в раздевалке сборной после исторической бронзы на чемпионате мира.

Елена Ким приехала в Латвию из Узбекистана, чтобы изучать дигитальный маркетинг. Здесь она не только получила высшее образование, но и начала осваивать относительно новую для нашей страны профессию.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС, несмотря на масштабные последствия этой катастрофы, не стало центральной темой российской пропаганды. Кремлевские медиа обвинили в подрыве Украину, но сам инцидент и затопление Херсонской области освещали минимально. RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда" белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала".

Погибший в катастрофе батискафа "Титан" 19-летний Сулеман Дауд взял с собой кубик Рубика, чтобы быть первым человеком, собравшим его на глубине более трех тысяч метров, рассказала его мать.

Предпринимательница и бывший политик Линда Мурниеце в программе Kad viņas satiekas поведала о своих планах на будущее.