Во вторник, 27 июня, Россия продолжает разгребать последствия "мятежа выходного дня", а полиция Латвии все еще ловит нарушителей ПДД, которые не успокаиваются и после Лиго. Об этих и других новостях подробнее читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 27 июня ⟩ Последствия мятежа, что сделали бы латвийцы с миллионом евро и интервью с Денисом Смирновым
Новости Латвии:
Несовершеннолетние молодые люди, которые в конце недели на арендованной машине Citybee бежали от полиции и попали в аварию в Елгаве, разгоняясь со скоростью до 200 км/ч, в передаче "900 секунд" заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Жители Гулбене долгое время ведут борьбу с хозяйством, из которого распространяется неприятный запах. Мужчина, проживающий в доме, ведет себя агрессивно и на замечания соседей отвечает угрозами, сообщает передача Bez Tabu на TV3.
Житель рижского микрорайона Берги стала свидетелем того, как в грузовом отсеке пикапа перевозят нескольких детей. Разумеется, это запрещено. Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая прокомментировала случившееся.
На Лиго многие травмы латвийцев были вызваны алкоголем или другими одурманивающими веществами, сказала глава отдела связи Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
Чтобы уменьшить давление высоких цен на продукты питания на жителей Латвии и ослабить влияние инфляции, Lidl в июне на 10% снизил цены продуктов во всех основных продовольственных группах, сообщили RUS TVNET в компании Lidl latvija. Снижение цен на различные группы товаров составляет до 30%.
Если бы вдруг на банковском счету появился миллион евро, жители Латвии в большинстве случаев вложили бы средства в недвижимость, сообщили агентству LЕТА представители банка Citadele со ссылкой на данные опроса, проведенного в июне.
За рубежом:
Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина прекращено, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС и Федеральную службу безопасности РФ.
Российский президент впервые признал, что на содержание ЧВК "Вагнер" из бюджета выделяли сотни миллиардов рублей.
Частный самолет Евгения Пригожина, лидера ЧВК "Вагнер", утром во вторник, 27 июня, приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском, сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", следящий за военной активностью на территории Беларуси.
Вооруженные силы Украины в ходе недавних операций впервые восстановили контроль над территорией на востоке страны, которая была оккупирована с 2014 года, подтвердила во вторник, 27 июня, британская военная разведка.
В воскресенье, 25 июня, в парке аттракционов в Стокгольме на "американских горках" произошла авария, в результате которой один человек погиб и несколько, включая детей, получили ранения. Шведские СМИ расследовали, что пошло не так.
Интересное чтиво:
Эксперты Rus.Postimees, годами изучающие внутреннюю политику России, которую ведет Владимир Путин, не склонны встраиваться в хор аналитиков, которые спешат похоронить хозяина Кремля после демарша ЧВК "Вагнер". Система устояла, а требования Пригожина не выполнены, констатируют собеседники Rus.Postimees.
Семилетняя Юстине Рейникова этой осенью должна была пойти в школу. За год воспитатели детского сада Zvaniņš в Резекне полюбили маленькую Юстине - девочку из Роговки, которую после 47 дней поисков нашли мертвой, с видимыми повреждениями, в подвале заброшенного дома в Дубули. В волости поползли слухи, что раньше Юстине видели с синяками в детском саду.
Латвийский хоккеист Денис Смирнов стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о том, что происходило в раздевалке сборной после исторической бронзы на чемпионате мира.
Елена Ким приехала в Латвию из Узбекистана, чтобы изучать дигитальный маркетинг. Здесь она не только получила высшее образование, но и начала осваивать относительно новую для нашей страны профессию.
Разрушение дамбы Каховской ГЭС, несмотря на масштабные последствия этой катастрофы, не стало центральной темой российской пропаганды. Кремлевские медиа обвинили в подрыве Украину, но сам инцидент и затопление Херсонской области освещали минимально. RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда" белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала".
Погибший в катастрофе батискафа "Титан" 19-летний Сулеман Дауд взял с собой кубик Рубика, чтобы быть первым человеком, собравшим его на глубине более трех тысяч метров, рассказала его мать.
Предпринимательница и бывший политик Линда Мурниеце в программе Kad viņas satiekas поведала о своих планах на будущее.
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