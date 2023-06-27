Путин признал спонсирование ЧВК "Вагнер" государством

В 2018 году Путин, отвечая на вопрос журналистов о деятельности ЧВК "Вагнер" в Сирии, отрицал связь группировки с государством. "Что касается частных компаний, которые вы упомянули, это не государство российское, они не являются участниками боевых действий. Это не российское государство и не российская армия", - сказал тогда президент.

В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Маркон рассказал, что Путин убеждал его в непричастности государства в ЧВК "Вагнер". "Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой "Вагнер", - рассказал Макрон. После участия ЧВК во вторжении в Украину, как сказал Макрон, Москва признала тот факт, что это - "неомафиозный" инструмент Кремля.

В мае 2022 года глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что "Вагнер" - это "частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству".