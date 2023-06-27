ООН: с начала войны Россия совершила более 70 внесудебных казней мирных жителей на оккупированных территориях

По данным авторов доклада, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. По меньшей мере еще один задержанный умер «в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи».

Из 864 гражданских лиц, удерживаемых Россией, ООН смогла подробно задокументировать 178 случаев, говорится в докладе. Из них более 90% подвергались пыткам.

«Российские вооруженные силы, правоохранительные и пенитенциарные органы применяли широко распространенные пытки и жестокое обращение с гражданскими задержанными, - сказала Богнер. - Большинство опрошенных нами людей заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях - сексуальному насилию. Пытки применялись для того, чтобы заставить жертв признаться в помощи украинским вооруженным силам, принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями или запугать тех, кто придерживался проукраинских взглядов».

36-страничный доклад, основанный на 70 посещениях центров содержания под стражей и более чем 1000 интервью, также утверждает, что и Украина нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, но в значительно меньших масштабах.

Миссия зафиксировала 75 случаев произвольного задержания украинскими силами безопасности, в основном людей, подозреваемых в преступлениях, связанных с конфликтом.

Значительная часть этих случаев также была приравнена к насильственному исчезновению, совершенному в основном Службой безопасности Украины, сказала Богнер.

«Мы зафиксировали, что более половины произвольно задержанных были подвергнуты пыткам или жестокому обращению со стороны украинских сил безопасности. Это происходило во время допросов, обычно сразу после ареста», - сказала она.