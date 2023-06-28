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ВИДЕО ⟩ Толкательница ядра вынужденно выступила в беге с барьерами

rus.tvnet.lv
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Жолиен Бумкво
Жолиен Бумкво Фото: Reuters/ScanPix

На Европейских играх, которые сейчас проходят в Польше, произошёл курьёзный случай - на дистанцию 100 м с барьерами вышла толкательница ядра.

В женском финале на 100 м с барьерами сборная Бельгии столкнулась с проблемой - главная надежда Анна Загре получила травму. Заменить её могла другая барьеристка - Ханне Клас, но и у неё было повреждение.

Пропуск финала грозил Бельгии дисквалификацией или автоматическим понижением до второго дивизиона. Тогда Жолиен Бумкво вызвалась на замену, чтобы спасти сборную от дисквалификации.

Спортсменка преодолела дистанцию уверенно, не свалив ни одного барьера, за 32,81 секунды. Забавно, что бельгийка не стала худшей в финальных забегах - швейцарка Дитаджи Камбунджи оказалась ниже из-за фальстарта.

"Моя сборная для меня важнее всего… это не шутки - командные очки. Я не могла допустить, чтобы это случилось, чтобы нас дисквалифицировали", - сказала она после забега.

На финише Жолиен получила громкие аплодисменты от болельщиков на трибунах и своих соперниц.

К сожалению, выступление Жолиен не помогло её команде. Сборная Бельгии заняла 14-е место в командном зачёте и была переведена во второй дивизион.

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