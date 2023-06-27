Видео ⟩ В воздушном пространстве Латвии прошла уникальная тренировка НАТО

Перелет начался в Шауляй, и он должен был заключить в Лиелварде. Перед взлетом пилоты предупредили, что во время полета что-то случится. Что именно - было неизвестно.

Над Скрундой у самолета "исчезли" все возможности коммуникации с внешним миром и пилоты должны были начать управление вручную, а также через отдельную систему направить сообщение о том, что утрачены возможности коммуникации.

В самолете был также ведущий оператор новостной службы LTV Иван Милов, который комментировал случившееся в своем Twitter.

Pacēlāmies Šauļos, virs Skrundas secinājām, ka mūsu lidmašīnai pazuda navigācija un sakari, sagaidījām iznīcinātājus kuri mūs pavadīja līdz Lielvārdes lidlaukam, tur nosēsties neizdevās. Iznīcinātāju pavadībā turpinājām ceļu uz Šauļu lidlauku. Par laimi, tā ir tikai maza daļa no… pic.twitter.com/YrSk6TCRIj — Ivans Milovs  (@MilovsIvans) June 27, 2023

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