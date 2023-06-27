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Видео ⟩ В воздушном пространстве Латвии прошла уникальная тренировка НАТО

rus.tvnet.lv
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Военный самолет НАТО.
Военный самолет НАТО. Фото: Ivans Milovs/Twitter

Во вторник, 27 июня, в воздушном пространстве Латвии состоялась тренировка войск НАТО, в которой приняли участие исстребители Португалии и Великобритании и самолет ВВС Литвы, сообщает передача Panorāma.

Перелет начался в Шауляй, и он должен был заключить в Лиелварде. Перед взлетом пилоты предупредили, что во время полета что-то случится. Что именно - было неизвестно.

Над Скрундой у самолета "исчезли" все возможности коммуникации с внешним миром и пилоты должны были начать управление вручную, а также через отдельную систему направить сообщение о том, что утрачены возможности коммуникации.

В самолете был также ведущий оператор новостной службы LTV Иван Милов, который комментировал случившееся в своем Twitter.

Подробнее смотрите в сюжете!

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