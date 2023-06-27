В Краматорске в ресторан, полный людей, попали российские ракеты, есть погибшие

"Два человека были убиты и 22 ранены, в том числе ребенок. Был разрушен ресторан и несколько домов", - сказал Клименко, добавив, что еще несколько человек могут находиться под обломками.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее сообщал, что "две ракеты были выпущены по Краматорску (...), по учреждению питания в центре города, где находилось большое количество гражданских жителей".

Журналист AFP на месте событий наблюдал за полицией, машинами скорой помощи, солдатами и мэром города возле ресторана Ria Pizza, где собралась толпа людей. Один из поваров, 32-летний Руслан, сказал, что в момент удара в ресторане было достаточно людей, добавив, что ему повезло.

Краматорск, в котором до войны жило около 150 000 человек, находится на расстоянии примерно 30 километров от линии фронта.