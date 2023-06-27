Видео ⟩ РФ ударила по ресторану в Краматорске, среди погибших две сестры 14-ти лет

"Был разрушен ресторан и несколько домов", - сказал Клименко, добавив, что под обломками могут находиться еще люди.

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что среди погибших - трое несовершеннолетних девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет.

"Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди", - сказано в сообщении офиса генпрокурора.

Прокуратура также уточнила, что город был обстрелян двумя ракетами "Искандар".

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее сообщал, что "две ракеты были выпущены по Краматорску (...), по учреждению питания в центре города, где находилось большое количество гражданских жителей".

Журналист AFP на месте событий наблюдал за полицией, машинами скорой помощи, солдатами и мэром города возле ресторана Ria Pizza, где собралась толпа людей. Один из поваров, 32-летний Руслан, сказал, что в момент удара в ресторане было достаточно людей, добавив, что ему повезло.

Утром в среду, 28 июня, организация Aquanta Ucraina (Держись Украина - группа поддержки Украины в Латинской Америке) сообщила, что во время российского обстрела Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии.

Это основатель организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина, которая также ранена и находится в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заслуживает трибунала за обстрел Краматорска.

Краматорск, в котором до войны жило около 150 000 человек, находится на расстоянии примерно 30 километров от линии фронта.