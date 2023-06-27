По подозрению в убийстве женщины в Пурвциемсе задержаны двое мужчин в алкогольном опьянении

В воскресенье, 25 июня, в Риге, в Пурвциемсе, Государственная полиция по подозрению в убийстве женщины задержала двух мужчин, которые в тот момент находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Начат уголовный процесс, проходит расследование, и 27 июня суд применил к задержанным меру пресечения в виде ареста, сообщает Государственная полиция.
Некая встревоженная женщина сообщила в Государственную полицию о полученном звонке от находящегося по соседству мужчины, который сказал, что в его квартире находится тело.
Полицейские незамедлительно отреагировали и отправились по указанному адресу, где получили подтверждение полученной информации - в квартире действительно находилась мертвая женщина.
Кроме того, там находились двое мужчин, один из которых позвонил взволнованной женщине и сказал, что в его квартире находится тело. На одежде обоих подозреваемых была видна кровь. Они были задержаны и доставлены в полицию.
Там была проведена проверка концентрации алкоголя и констатировано, что возможные виновники находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Опрашивая соседей, полицейские выяснили, что в ту ночь, скорее всего, во время совместного употребления алкоголя между лицами возник взаимный конфликт, в результате которого женщине 1954 года рождения были нанесены телесные повреждения и она скончалась от полученных ранений.
Задержанные мужчины 1958 и 1965 г. рожд. уже ранее попадали в поле зрения полиции, один из них - за умышленное убийство другого лица.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона - об убийстве. Такое преступление наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет и пробационным надзором на срок до трех лет.
Сегодня, 27 июня, к задержанным была применена мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время расследование в рамках уголовного процесса продолжается и выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.
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