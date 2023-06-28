США ввели санкции против компаний, сотрудничавших с ЧВК "Вагнер" в Африке

Речь идет о горнодобывающей компании Midas Resources SARLU, базирующейся в ЦАР и связанной с Пригожиным. Утверждается, что она за счет прибыли с продажи добытого золота финансирует деятельность ЧВК "Вагнер" как в стране, так и за ее пределами, пишет Русская служба BBC.

Южноафриканская компания по торговле алмазами Diamville в прошлом году участвовала в схеме продажи золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США, которые планировалось вывести после введения санкций США против нескольких российских финансовых учреждений.

Дубайская торговая компания Industrial Resources General Trading оказывала финансовые услуги Пригожину через торговлю с Diamville и помогала с переводом наличных в Россию.

Российское ООО "ДМ" также участвовало в сделках с золотом.

Санкции также введены против гражданина России Андрея Николаевича Иванова, руководителя группы компаний "Вагнер", который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и высокопоставленными чиновниками правительства Мали в сделках по продаже оружия, горнорудных делах и другой деятельности "Вагнера" в Мали, сообщает Русская служба BBC.