Футболистам в Италии запретили играть в майках с номером "88"

Такое решение было принято в рамках плана по борьбе с антисемитизмом. Он также предусматривает запрет на использование фанатами символики, которая могла бы напоминать о нацизме, и запрет использовать дискриминационные формулировки на всех публичных мероприятиях. Также будет определён порядок досрочного завершения матчей в случае проявления дискриминации.

Число 88 используется в неонацистских группировках как символ нацистского приветствия. Одно из самых распространённых объяснений, гласит о том, что 88 обозначает Heil Hitler! ("Хайль Гитлер!"), так как буква "H" в латинском алфавите занимает 8 место, а две заглавные буквы приветствия Гитлера обозначают, соответственно, число, состоящее из двух восьмерок - 88.

В минувшем сезоне в топ-клубах чемпионата Италии по футболу под 88-м номером выступали четыре футболиста - хорваты Марио Пашалич из "Аталанты" и Тома Башич из "Лацио", венесуэлец Томас Ринкон из "Сампдории" и поляк Матеуш Прашелик из "Вероны".

Чемпионом Италии в сезоне 2022/2023 стал "Наполи". Неаполитанцы смогли завоевать титул впервые за 33 года.