"Они уже знали": как инфлюенсер Денис Шевелев впервые заговорил с родителями о своей ориентации

Хотя Шевелев этого не скрывал и не отрицал в интервью, родители, похоже, предпочли не обращать на это внимания. Он объявил о гомосексуальности своим родителям в канун Нового года в прошлом году.

Денис некоторое время думал о том, как рассказать об этом родителям. Он хотел это сделать, пригласив их к себе в гости. В день, когда он наконец-то это сделал, он об этом сообщил и в своих соцсетях. Он пояснил, почему сделал это публично: "Я поделился этим со своими подписчиками, чтобы подбодрить их".

Отвечая на вопрос, как родители восприняли эту новость, Денис признался: "Они сказали, что уже это знали. Я знаю, что родители меня любят, а я люблю их, и папе важен вопрос потомства. Как оказалось, у него нет проблем с моей ориентацией. Мы сами же у себя в голове много надумываем".

Ему также было важно рассказать родителям, чтобы в случае необходимости родители могли дать совет в отношениях, то есть иметь взгляд со стороны.

Незадолго до того, как он рассказал родителям о своей ориентации, Денис разорвал пятилетние отношения и пережил тяжелый период. Ему жаль, что он не смог поделиться своими чувствами с семьей в тот момент.

Денис рассказал и том, как в подростковом возрасте осознал свою сексуальность.

Он также признался, что сейчас свободен.