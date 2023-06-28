Сверг ли король бокса себя с трона? Вышел сериал о Майрисе Бриедисе

На телеканале Go3 вышел документальный сериал Briedis pret Briedi ("Бриедис против Бриедиса") о лучшем боксере Латвии Майрисе Бриедисе, сообщила порталу RUS TVNET компания TV3 Group Latvia.
Всем в Латвии известно имя Майриса Бриедиса - боксера, который за свою карьеру достиг невероятных высот и поднял этот вид спорта на новый уровень, но самый болезненный нокдаун получил от самого себя.
В документальном сериале Сандийса Семеновса Briedis pret Briedi зрители смогут проследить, как обожаемый спортсмен и чемпион попал в тень критики. Сериал можно посмотреть на Go3 TV. Новые серии (всего шесть) будут выходить каждый вторник.
Карьера Майриса Бриедиса - одна из самых противоречивых в истории латвийского спорта. Его репутация на пике карьеры была почти безупречной. Образцовый спортсмен, который, несмотря на свои достижения, продолжает работать полицейским, на первый план ставит свою семью, а после победы очаровывает латвийских болельщиков девизом "Мой допинг - мой народ!".
"Когда четыре года назад мы начали эту историю, Майрис был одним из самых любимых спортсменов в Латвии. Одним из немногих, кто мог в одиночку заполнить "Арену Рига". Документальный фильм планировался как героический рассказ о нашем Лачплесисе", — говорит режиссер сериала Сандийс Семеновс.
Как может народный герой оказаться в таком противоречивом положении за несколько лет? Майрис сыграл в этом поворотном моменте такую же большую роль, как и в своих победах. Своеобразный контент Майриса в соцсетях и отчаянные попытки вызвать на бой скандального блогера Джейка Пола превратились в шутки, но после юмор превратился в гнев, когда последовала деятельность Майриса во время пандемии Covid-19, его вхождение в политику в рядах партии "Согласие", его позиция по начатой Россией войне и другие острые темы.
"Вторжение России в Украину перевернуло все с ног на голову. Майрис хотел оставаться посередине и не становился ни на чью сторону. Он не осуждал то зло, которое было очевидным. Он не становился на сторону людей, которые в него верили", - напоминает режиссер.
В шести эпизодах карьера Майриса Бриедиса будет рассмотрена с самого начала до пика достижений. Он трижды становился чемпионом - до сих пор никому в странах Балтии не удавалось сделать ничего подобного.
В сериале обращаются к коллегам, конкурентам и людям, которые были рядом с Майрисом. Идет поиск ответов на вопрос, загнал ли себя король бокса в тупик и сверг ли себя с трона.
Документальный сериал снят на студии Scuba Films. Режиссерами выступили Сандийс Семеновс и Матисс Спаиле, а Янис Орбиданс обеспечил монтаж. Операторы: Янис Индрикс, Артурс Лиепиньш, Гиртс Страустиньш, Ото Айлтс, Екаб Вилкарсис и другие.
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