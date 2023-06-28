Сверг ли король бокса себя с трона? Вышел сериал о Майрисе Бриедисе

Как может народный герой оказаться в таком противоречивом положении за несколько лет? Майрис сыграл в этом поворотном моменте такую ​​же большую роль, как и в своих победах. Своеобразный контент Майриса в соцсетях и отчаянные попытки вызвать на бой скандального блогера Джейка Пола превратились в шутки, но после юмор превратился в гнев, когда последовала деятельность Майриса во время пандемии Covid-19, его вхождение в политику в рядах партии "Согласие", его позиция по начатой ​​Россией войне и другие острые темы.

"Вторжение России в Украину перевернуло все с ног на голову. Майрис хотел оставаться посередине и не становился ни на чью сторону. Он не осуждал то зло, которое было очевидным. Он не становился на сторону людей, которые в него верили", - напоминает режиссер.

В шести эпизодах карьера Майриса Бриедиса будет рассмотрена с самого начала до пика достижений. Он трижды становился чемпионом - до сих пор никому в странах Балтии не удавалось сделать ничего подобного.

В сериале обращаются к коллегам, конкурентам и людям, которые были рядом с Майрисом. Идет поиск ответов на вопрос, загнал ли себя король бокса в тупик и сверг ли себя с трона.

Документальный сериал снят на студии Scuba Films. Режиссерами выступили Сандийс Семеновс и Матисс Спаиле, а Янис Орбиданс обеспечил монтаж. Операторы: Янис Индрикс, Артурс Лиепиньш, Гиртс Страустиньш, Ото Айлтс, Екаб Вилкарсис и другие.