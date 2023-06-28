Фото ⟩ Девушка, уснувшая на пляже, проснулась в шоке

21-летняя американка была настолько опухшей и обезображенной после того, как заснула на пляже, что даже ее родная сестра не узнала ее, пишет Limon.ee со ссылкой на Naine.
21-летняя Изабела Чатвин выглядела как инопланетянка после того, как проснулась на пляже. Девушка, проспавшая на песке пять часов, получила тяжелое солнечное отравление, которое полностью обезобразило ее внешность.
Солнечное отравление - это не отравление в буквальном смысле, а тяжелая форма солнечного ожога с болезненными последствиями, сообщает Daily Star.
Девушка, работающая помощником архитектора по интерьеру, объяснила, что забыла нанести солнцезащитный крем и случайно заснула. Чтобы восстановиться после сильного ожога, ей пришлось взять больничный на три недели.
Врачи объяснили девушке, что у нее возникло солнечное отравление, в результате которого ее лицо опухло и распухло. В дополнение к отекам у нее была рвота. Лицо Изабелы было настолько искажено, что ее родная сестра, Аэро Чатвин, которой в то время было всего три года, не смогла ее узнать.
Девушка рассказала, что поскольку она всю жизнь исправно пользовалась солнцезащитным кремом, она и не подозревала, что у нее аллергия на солнце. Это выяснилось только сейчас, когда она забыла нанести крем на кожу.
Эта история также является хорошим напоминанием для нас, о необходимости использовать солнцезащитный крем, когда мы находимся на солнце.
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