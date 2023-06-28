Захват и убийство заложницы в Саулкрасты: преступники хотели завладеть домом

Двое мужчин обвиняются в захвате заложников в составе организованной группы с еще тремя другими установленными лицами, в отношении которых заведено отдельное дело, и попытке "принудить лицо к совершению какого-либо действия как условия для его освобождения".

Не добившись желаемого, преступники убили заложницу. Двое мужчин также обвиняются в подготовке к мошенническому приобретению прав на имущество заложника.

Оба мужчины 1956 и 1984 г. рожд. были задержаны полицией в сентябре 2022 года. Это граждане России, имевшие статус беженцев в Латвии. Остальные трое фигурантов являются гражданами Украины.

В досудебном уголовном процессе установлено, что летом 2019 года у обвиняемых было намерение приобрести часть многоквартирного дома в Саулкрастском крае общей стоимостью 3,7 млн евро. Осуществляя преступный замысел, подсудимые похитили собственницу части жилого комплекса и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст указанный жилой комплекс в дар организации, зарегистрированной на имя одного из обвиняемых. Они пообещали освободить заложницу, если это будет сделано.