Захват и убийство заложницы в Саулкрасты: преступники хотели завладеть домом

Прокуратура направила в Рижский районный суд уголовное дело против организованной группы, которая, взяв заложницу, пыталась получить жилой комплекс в Саулкрастах стоимостью 3,7 млн евро, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Двое мужчин обвиняются в захвате заложников в составе организованной группы с еще тремя другими установленными лицами, в отношении которых заведено отдельное дело, и попытке "принудить лицо к совершению какого-либо действия как условия для его освобождения".
Не добившись желаемого, преступники убили заложницу. Двое мужчин также обвиняются в подготовке к мошенническому приобретению прав на имущество заложника.
Оба мужчины 1956 и 1984 г. рожд. были задержаны полицией в сентябре 2022 года. Это граждане России, имевшие статус беженцев в Латвии. Остальные трое фигурантов являются гражданами Украины.
В досудебном уголовном процессе установлено, что летом 2019 года у обвиняемых было намерение приобрести часть многоквартирного дома в Саулкрастском крае общей стоимостью 3,7 млн евро. Осуществляя преступный замысел, подсудимые похитили собственницу части жилого комплекса и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст указанный жилой комплекс в дар организации, зарегистрированной на имя одного из обвиняемых. Они пообещали освободить заложницу, если это будет сделано.
В последний раз женщину видели в Саулкрасты, на территории жилого комплекса SunRepublic. Женщина была гражданкой Беларуси 1979 года рождения.
Понимая, что заложница не выполнит требований, обвиняемые решили убить ее, чтобы скрыть захват заложницы.
Обвиняемые отвезли заложницу в место, точно не установленное в досудебном расследовании, вырыли яму и начали ее душить. Когда заложница умерла, подсудимые бросили тело в выкопанную яму и закопали его.
Обвиняемые, пользуясь тем, что у них были водительские права и паспорт убитой заложницы, решили найти нотариуса, который выдаст поддельную доверенность, и тем самым получить право на имущество. Обвиняемые договорились с гражданином Украины об изготовлении фальшивой доверенности, которая затем была отправлена в Латвию курьерской компанией DHL. Государственная полиция изъяла эту доверенность.
Обвиняемые не признают своей вины и утверждают, что обвинение является заказным, политизированным и направленным на нанесение ущерба отношениям между Латвией и Украиной.
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