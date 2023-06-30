Итальянская болельщица поддерживает клуб в стрингах. Довольны все, кроме полиции

Красивые девушки на трибунах футбольных стадионов - не редкость. Но порой на матчах можно увидеть болельщиц, которые привлекают внимание гораздо больше, чем происходящее на поле.
Подобное происходит на футбольных матчах в Италии, где в Серии В (второй по силе дивизион страны) настоящей звездой стала поклонница клуба "Бари" с псевдонимом Coyote Cutee (можно перевести как Милый Койот).
22-летняя болельщица регулярно следит за матчами любимой команды вживую. Девушка известна не только как футбольная фанатка, но и как блогер - у неё больше 120 тысяч подписчиков в Instagram и стабильный доход на платформе для взрослых OnlyFans.
По данным СМИ, в среднем она зарабатывает за месяц на подписчиках от 3500 до 4300 фунтов стерлингов (4000 - 4600 евро).
"Как женщина, я могу демонстрировать своё тело, когда хочу и как хочу. Это мой выбор. Я создаю контент для OnlyFans, а затем продаю его. Всё делаю сама. Я не считаю себя порнозвездой", - цитирует девушку Daily Star.
Итальянка любит фотографироваться в одних стрингах на матчах "Бари", демонстрируя свои ягодицы. В руках она обычно держит шарф любимого клуба. В прошлом году итальянская полиция даже завела дело на Coyote Cutee из-за слишком откровенного боления на трибунах, но в итоге она избежала крупного штрафа.
В минувшем сезоне "Бари" боролся за выход в Серию А, добрался до финала плей-офф, но уступил "Кальяри" и не смог пробиться в элиту. Плохое настроение собравшихся на стадионе болельщиков "Бари" пыталась поднять Coyote Cutee, которая привлекла к себе внимание откровенным нарядом.
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