Итальянская болельщица поддерживает клуб в стрингах. Довольны все, кроме полиции

Подобное происходит на футбольных матчах в Италии, где в Серии В (второй по силе дивизион страны) настоящей звездой стала поклонница клуба "Бари" с псевдонимом Coyote Cutee (можно перевести как Милый Койот).

22-летняя болельщица регулярно следит за матчами любимой команды вживую. Девушка известна не только как футбольная фанатка, но и как блогер - у неё больше 120 тысяч подписчиков в Instagram и стабильный доход на платформе для взрослых OnlyFans.

По данным СМИ, в среднем она зарабатывает за месяц на подписчиках от 3500 до 4300 фунтов стерлингов (4000 - 4600 евро).

"Как женщина, я могу демонстрировать своё тело, когда хочу и как хочу. Это мой выбор. Я создаю контент для OnlyFans, а затем продаю его. Всё делаю сама. Я не считаю себя порнозвездой", - цитирует девушку Daily Star.