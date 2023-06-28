Шлесерс направил письма в спецслужбы: просит проверить Лангу на разжигание розни

"Прикрываясь опасениями по поводу использования латышского языка в публичном пространстве (например, "Rus.LSM - СМИ для рашистов", "Maxima находится под протекторатом паРаши"), в своей риторике Ланга использует популярную в настоящее время культуру культуру отмены, направляя ее против русского меньшинства", - сказано в сообщении на сайте партии.

"Хотя сама Лиана Ланга и пытается утверждать, что ее деятельность направлена ​​не против отдельных лиц русской национальности, а на "дерусификацию публичного пространства Латвии", на самом деле она распространяет информацию, являющуюся языком вражды и точно соответствует 78-й статье Уголовного закона", говорится в письме.

В конце письма подчеркивается: "Недопустимо безнаказанно играть со свободой слова, конституционными устоями страны и правами меньшинств. В Латвии должны быть защищены свобода и достоинство каждого человека, потому что каждый гражданин в нашей стране является ценностью. Он имеет право чувствовать себя в безопасности в своей стране. Тем, кто умышленно провоцирует "суд Линча", в том числе и Ланге, следует знать, что государственные институты твердо стоят на страже законности в стране. На наш взгляд, это вопрос не только правопорядка, но и национальной безопасности, обеспечение которой является обязанностью правоохранительных органов и государственных спецслужб!".

Лиана Ланга - поэтесса, публицист, автор идеи и глава кампании #AtkrieviskoLatviju (#ДерусифицируйЛатвию).

Она родилась 23 февраля 1960 года в Риге. Обучалась филологии в Латвийском университете, философии - в New School College и коммуникации - в школе бизнеса Turība.

Как поэт Ланга выпустила несколько сборников стихов. В 2002 и 2011 годах за свою поэзию она получала Премию года в области литературы.

В 2021 году была кандидатом на муниципальных выборах в Огрском крае от партии "Консервативные". Также была помощницей депутата 13-го Сейма Дагмары Бейтнере-Ле Галлы от той же партии.

Начиная с 24 февраля 2022 года активно пользуется соцсетями для осуждения России, напавшей на Украину.

7 мая 2022 года Ланга начала кампанию #AtkrieviskoLatviju, или #RunāLatviski! Цель кампании - убрать из общественной жизни Латвии русский язык.