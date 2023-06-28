От имени партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) ее председатель Айнар Шлесерс написал письмо генеральному прокурору, директору Бюро по защите Сатверсме (SAB) и главе Службы государственной безопасности (VDD), в котором попросил дать оценку деятельности переводчика и поэтессы Лианы Ланги за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
Шлесерс направил письма в спецслужбы: просит проверить Лангу на разжигание розни
Обращаясь к спецслужбам, Шлесерс призывает дать правовую оценку публичным и провокационным высказываниям Лианы Ланги в социальных сетях, оценив их содержание, форму и аргументацию, а также влияние этого лица на аудиторию.
Кроме того, Шлесерс подчеркивает, что было бы важно выяснить, не поддерживают ли деятельность Лианы Ланги другие страны, недружественные Латвии, и особенно Российская Федерация.
Как утверждает политик, "жизненный и профессиональный путь поэтессы свидетельствует о явной связи с Россией".
"Лиана Ланга является инициатором хэштегов #RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju. Эти хэштеги она использует в своих социальных сетях, "апеллируя к национальным чувствам латышей, целенаправленно культивируя ненависть к тем гражданам национальных меньшинств, разговорным языком которых является русский", - сказано в письме.
По мнению Шлесерса, Ланга позиционирует себя как "реализатор государственной политики", которая путем устранения политики русификации искореняет двуязычие и пытается обеспечить защиту государственного языка. Кроме того, у поэтессы несколько десятков тысяч подписчиков в Twiter и Facebook, которые следят за ее высказываниями, отмечает партия.
В письме, подписанном Шлесерсом, говорится: "Каждый день Л. Ланга публикует некоторые из своих мыслей о "русских менеджерах, которые терроризируют латвийских бизнесменов", "о русских, как об обслуживающем персонале", бизнесменах, которые являются "оазисами русскости" и "рашистов", нарушающих ее воображаемый порядок.
"Прикрываясь опасениями по поводу использования латышского языка в публичном пространстве (например, "Rus.LSM - СМИ для рашистов", "Maxima находится под протекторатом паРаши"), в своей риторике Ланга использует популярную в настоящее время культуру культуру отмены, направляя ее против русского меньшинства", - сказано в сообщении на сайте партии.
"Хотя сама Лиана Ланга и пытается утверждать, что ее деятельность направлена не против отдельных лиц русской национальности, а на "дерусификацию публичного пространства Латвии", на самом деле она распространяет информацию, являющуюся языком вражды и точно соответствует 78-й статье Уголовного закона", говорится в письме.
В конце письма подчеркивается: "Недопустимо безнаказанно играть со свободой слова, конституционными устоями страны и правами меньшинств. В Латвии должны быть защищены свобода и достоинство каждого человека, потому что каждый гражданин в нашей стране является ценностью. Он имеет право чувствовать себя в безопасности в своей стране. Тем, кто умышленно провоцирует "суд Линча", в том числе и Ланге, следует знать, что государственные институты твердо стоят на страже законности в стране. На наш взгляд, это вопрос не только правопорядка, но и национальной безопасности, обеспечение которой является обязанностью правоохранительных органов и государственных спецслужб!".
Лиана Ланга - поэтесса, публицист, автор идеи и глава кампании #AtkrieviskoLatviju (#ДерусифицируйЛатвию).
Она родилась 23 февраля 1960 года в Риге. Обучалась филологии в Латвийском университете, философии - в New School College и коммуникации - в школе бизнеса Turība.
Как поэт Ланга выпустила несколько сборников стихов. В 2002 и 2011 годах за свою поэзию она получала Премию года в области литературы.
В 2021 году была кандидатом на муниципальных выборах в Огрском крае от партии "Консервативные". Также была помощницей депутата 13-го Сейма Дагмары Бейтнере-Ле Галлы от той же партии.
Начиная с 24 февраля 2022 года активно пользуется соцсетями для осуждения России, напавшей на Украину.
7 мая 2022 года Ланга начала кампанию #AtkrieviskoLatviju, или #RunāLatviski! Цель кампании - убрать из общественной жизни Латвии русский язык.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!