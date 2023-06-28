Жители Южной Кореи официально стали моложе на 1-2 года

Согласно традиционному методу, южнокорейцы появлялись на свет уже годовалыми (учитывается беременность матери) и становились старше с наступлением нового года. Это означало, что ребенку, родившемуся 31 декабря, уже 1 января исполнялось два года.

Кроме традиционной и международной системы, в Южной Корее существует и смешанная. Согласно ней возраст увеличивается в начале календарного года, но дополнительный год при рождении не добавляется.

Теперь в судебной и административной сферах будет применяться исключительно международный формат, чтобы "сократить социальные издержки, которые были понесены из-за использования нескольких систем подсчета возраста", пишут "Правила жизни"

Таким образом должно стать меньше споров относительно достижения возраста для выхода на пенсию.

Однако новый стандарт подсчета не затронет вопросы призыва на военную службу, запрета на употребление алкоголя и начала обучения в школе.

Введение единой системы подсчета возраста было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля.