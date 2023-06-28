Эксперт: Повышение цен на ряд товаров не оправдано

Она рассмотрела возможность того, что на рынке могут иметь место ценовые спекуляции, когда торговцы основывают рост цен на глобальных событиях, таких как засуха в Европе или разрушение плотины Каховской ГЭС. По мнению эксперта, такие события используются как прикрытие для повышения цен, и их влияние не так значительно, как можно подумать, судя по ценам в магазинах.

В то же время Гулбе сказала, что по некоторым товарам наблюдается падение поставок, но оно не такое большое, как могло бы быть.

Данные за июнь показывают, что цены на подсолнечное масло упали: в Таллинне оно стоило 0,99 евро, а в Риге - около двух евро. Между тем, цены на оливковое масло и паприку значительно выросли.

Хотя есть товары, на которые повышение цен оправдано, Гулбе сказала, что, к примеру, нет причин для столь значительного роста цен на паприку, поскольку этот овощ выращивается в теплицах и не страдает от засухи.

В то же время она заметила, что, когда потребители обеспокоены ценами на продукты питания, магазины используют различные маркетинговые стратегии, чтобы приспособиться к этому.

По мнению Гулбе, пока рано говорить об обоснованном повышении цен на продукты.