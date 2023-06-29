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Залужный: украинцы смогли перехватить стратегическую инициативу

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Украинский военный.
Украинский военный. Фото: AFP/SCANPIX

Cилы обороны Украины на фронте смогли перенять стратегическую инициативу и продвинуться вперед, в телефонной беседе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, у нас есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - сообщил Залужный в Telegram.

Залужний также рассказал Милли об актуальных потребностях украинской армии в оружии, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о чем только что сообщили в США.

"Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", - подчеркнул Залужный.

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