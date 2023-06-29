Видео ⟩ Мужчина в Риге грозился взорвать гранату

Изначально сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в эту квартиру за шум и конфликт между мужчиной и женщиной. Прибывшие на место полицейские услышали в дверях этого человека, который сказал, что у него граната и он взорвет ее, если кто-нибудь откроет дверь его квартиры.

Информация о происходящем незамедлительно была передана в Государственную полицию и на место происшествия прибыл батальон специальных задач Государственной полиции, контртеррористический отряд "Омега", переговорщик и работники Рижского восточного управления Государственной полиции. Кроме того, из подъезда здания в целях безопасности были эвакуированы жильцы.

Изначально с мужчиной были проведены переговоры, чтобы спокойно решить возникшую ситуацию, но, понимая, что переговоры не увенчаются успехом, было принято решение взломать дверь квартиры, что и было сделано. Полицейские задержали этого человека. Это мужчина 1993 года рождения и уже находился в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме того, в квартире находилась супруга мужчины, которая не пострадала.

Незадолго до проникновения полицейских мужчина из окна квартиры выбросил несколько пластиковых пакетов с, возможно, наркотическими веществами. Они были найдены и доставлены на экспертизу для определения состава и веса вещества, находящегося там.

При проведении обыска в квартире полицейские не нашли взрывоопасных предметов, но там были найдены и изъяты, возможно, еще наркотические вещества, для которых также назначена экспертиза.

Мужчина был задержан и доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии.

Кроме хранения наркотических веществ, мужчине придется отвечать за предоставление ложной информации о взрывоопасном веществе.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.

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