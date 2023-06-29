Отмечается, что к 27 мая Министерство финансов России потратило 14,547 триллиона рублей (154,3 млрд евро), что является почти половиной годового плана, сообщает The Moscow Times. Доходы составили 10,66 триллиона рублей (112,8 млрд евро) или 40% от годового плана. Таким образом, дефицит бюджета достиг 3,886 триллионов (40,5 млрд евро), что значительно превышает планируемый в этом году показатель (3 триллиона рублей).

В данных о доходах не учитываются налоги за июнь, которые теоретически могут снизить дефицит. Что касается расходов, то они быстро уменьшаются - в июне Россия тратила 44 млрд рублей (468,6 млн евро) в день. Это в два раза меньше, чем в среднем в день за первые пять месяцев, когда тратилось по 88 миллиардов рублей в день.

Российские макроэкономические аналитики считают, что "у Министерства финансов или деньги закончились, или фантазия иссякла".

Ожидается, что официальные данные о июне будут опубликованы на следующей неделе. Уже сейчас известно, что в январе-мае налоговые поступления в России были на 19% меньше, чем годом ранее за этот период времени.