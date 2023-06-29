"Деньги закончились": правительство России стремительно сокращает расходы

Правительство России начало стремительно сокращать расходы федерального бюджета, так как доходы от экспорта энергоресурсов упали в два раза, и даже изменения в налоговой системе экспорта нефти не смогли улучшить ситуацию.
Отмечается, что к 27 мая Министерство финансов России потратило 14,547 триллиона рублей (154,3 млрд евро), что является почти половиной годового плана, сообщает The Moscow Times. Доходы составили 10,66 триллиона рублей (112,8 млрд евро) или 40% от годового плана. Таким образом, дефицит бюджета достиг 3,886 триллионов (40,5 млрд евро), что значительно превышает планируемый в этом году показатель (3 триллиона рублей).
В данных о доходах не учитываются налоги за июнь, которые теоретически могут снизить дефицит. Что касается расходов, то они быстро уменьшаются - в июне Россия тратила 44 млрд рублей (468,6 млн евро) в день. Это в два раза меньше, чем в среднем в день за первые пять месяцев, когда тратилось по 88 миллиардов рублей в день.
Российские макроэкономические аналитики считают, что "у Министерства финансов или деньги закончились, или фантазия иссякла".
Ожидается, что официальные данные о июне будут опубликованы на следующей неделе. Уже сейчас известно, что в январе-мае налоговые поступления в России были на 19% меньше, чем годом ранее за этот период времени.
Налоги на экспорт нефти и газа сократились в два раза - от 5,6 до 2,8 триллиона рублей. Убытки создал тот факт, что экспорт газа в Европу, который был самым важным рынком, упал до уровня семидесятых годов прошлого века, а существующие покупатели - Китай и Индия - приобретают газ с очень большими скидками.
В то же время объем расходов вырос на 26%, из которых третья часть - секретные расходы (то есть финансирование войны в Украине). Объем секретных расходов с прошлого года вырос в десять раз.
Таким образом, секретные военные расходы в конце мая могли составить около 3,1 триллиона рублей. Учитывая общие расходы на армию и производство оружия, общий объем этих расходов может составить около четырех триллионов рублей (42,5 млрд евро).
Это на 38% больше, чем предусмотрено в бюджете на социальные гарантии, в три раза больше, чем в государственной экономической поддержке, и почти в шесть раз больше, чем на образование и здравоохранение.
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