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Мадонна попала в реанимацию; пришлось отложить концертный тур

rus.tvnet.lv
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Мадонна
Мадонна Фото: SCANPIX/REUTERS

Певица Мадонна попала в больницу с "серьезной бактериальной инфекцией", в соцсетях сообщил ее менеджер Гай Осири.

Американскую певицу госпитализировали 24 июня, несколько дней ей пришлось провести в отделении интенсивной терапии. Состояние артистки уже лучше, но она остается под наблюдением врачей.

Медики прогнозируют, что певица полностью выздоровеет.

Осири объявил отмену всех запланированных мероприятий и концертов с участием Мадонны, включая ее мировой тур по случаю 40-летия ее музыкальной карьеры в этом году. Он должен был стартовать в Ванкувере 15 июля.

Согласно данным Page Six, в прошлую субботу 64-летнюю певицу обнаружили без сознания и доставили в больницу. На одну ночь она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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