В Ливанском крае погиб водитель квадрацикла

По имеющейся у полиции предварительной информации, 29 июня около 3 часов ночи в Сутрской волости Ливанского края водитель квадрицикла не справился с управлением и перевернулся, в результате чего попал под транспортное средство и погиб. Государственная полиция выясняет подробности аварии.

В среду в ДТП в Рижском регионе зарегистрировано 16 пострадавших, в Земгале трое, в Видземе двое, в Курземе и Латгале по одному. Шесть пострадавших были велосипедистами, еще шестеро - водителями электросамокатов, трое - пешеходами.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии вчера полиция задержала семерых водителей. Пятеро из них находились в таком сильном опьянении, что им было назначено уголовное наказание, включающее конфискацию транспортного средства или возмещение стоимости транспортного средства.

В связи с превышением скорости вчера было составлено 182 протокола. Еще двое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности за минувшие сутки полиция составила 382 протокола о нарушении правил дорожного движения.