Мини-сериал Ларса фон Триера в Риге. Специальное событие кинофестиваля "Балтийская жемчужина"

Режиссер сразу предупреждает, что не пытался связывать сюжетные линии первых двух сезонов и "Исхода". "Я не стал пересматривать старые сезоны и от всех связей с ними - кроме персонажей - пытался избавиться. Я хотел получать удовольствие от работы, и когда вы посмотрите этот фильм, то увидите, что там хватает ошибок. Но я уверен, в нем есть жизнь", - заверил Ларс фон Триер.