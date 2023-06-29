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Мини-сериал Ларса фон Триера в Риге. Специальное событие кинофестиваля "Балтийская жемчужина"

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

Кинофестиваль "Балтийская жемчужина", отмечающий в этом году свое 30-летие, представляет специальное событие: впервые на большом экране полная режиссерская версия нового мини-сериала Ларса Фон Триера - "Королевство. Исход".

Ларс фон Триер в Риге. Специальное событие кинофестиваля "Балтийская жемчужина". "Королевство. Исход" станет настоящим праздником для киноманов!

Ларс фон Триер
Ларс фон Триер Фото: Пресс-фото

Это заключительный, третий сезон культового сериала о Королевском госпитале, населенном призраками и демонами, с лабиринтами подземелий и пациентами одержимыми бесами.

Режиссер сразу предупреждает, что не пытался связывать сюжетные линии первых двух сезонов и "Исхода". "Я не стал пересматривать старые сезоны и от всех связей с ними - кроме персонажей - пытался избавиться. Я хотел получать удовольствие от работы, и когда вы посмотрите этот фильм, то увидите, что там хватает ошибок. Но я уверен, в нем есть жизнь", - заверил Ларс фон Триер.

Изысканное, дерзкое лакомство, пропитанное безумством и ужасом, достигающим библейских масштабов!

Фото: Пресс-фото

Это жуткая и завораживающая история с абсурдными и до неприличия смешными персонажами и сценами, в которых парадоксальный юмор соседствует с хоррором.

Пять эпизодов превращены в восхитительный экскурс, возвращающий нас к прошлым фильмам режиссера. Черный юмор и радикализм, манипуляции и сюрпризы, сатира на грани допустимого - все это как всегда возмутительно злобно и гомерически смешно. В довершение всего, Ларс фон Триер остроумно комментирует каждый эпизод на финальных титрах.

Можно смело заключить, что "Королевство: Исход" представляет собой квинтэссенцию лучших хитов той экранной вселенной, которую режиссер и его соавтор сценария Нильс Версель с такой серьезностью создали 25 лет назад.

Фото: Пресс-фото

Здесь есть напыщенные оммажи Вагнеру и Бергману, язвительный вызов Дэвиду Линчу, пара упоительно странных посудомоев, тайное братство Анонимных Шведов и еще много чего.

Попытка настолько верна оригиналу, насколько возможно воссоздать то, что для многих уже представляет собой идеал и генерирует винтажную атмосферу, которую оценили фанаты Королевства по всему миру. Это напомнило нам, как сильно мы скучали по раннему фон Триеру, и что ожидание его возвращения стоило того.

А нам остается вместе с режиссером посмеяться над миром, который замер в ожидании Апокалипсиса, летящего к нам со скоростью планеты Меланхолия.

Фото: Пресс-фото

Пожалуйста обратите внимание: фильм демонстрируется только один раз - 24 сентября в малом зале кинотеатра Splendid Palace. Для вашего удобства, после третьего эпизода – технический перерыв 45 минут.

Предварительная продажа билетов уже началась на сайте Biļešuserviss.lv

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