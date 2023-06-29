Попытка скрыть хищение 7 млн ​​евро - "За!/Прогрессивные" обвиняют "Новое Единство"

Сегодня будет продолжено прерванное вчера вечером заседание думы, на котором будет принято решение о создании по предложению "Нового Единства" комиссии по расследованию дисциплинарного дела.

Несмотря на то, что проект решения не касается отстранения исполнительного директора Яниса Ланге от расследования дисциплинарного дела, так как оно расследуется его советником Марисом Кноксом, фракция "За!/Прогрессивных" распространила сегодня перед заседанием заявление, в котором говорится, что отстранение исполнительного директора Риги от расследования нарушений, выявленных в департаменте сообщения, является явным вмешательством в качественное и правовое расследование дисциплинарного дела.

"За!/Прогрессивные" напоминают, что в департаменте сообщения Рижской думы завершилась служебная проверка, которая выявила несколько существенных нарушений на общую сумму не менее 7 млн евро.

На основании выявленных нарушений в настоящее время проводится и уже находится на завершающей стадии дисциплинарное расследование, инициированное исполнительным директором Рижского самоуправления. Расследование должно завершиться 15 июля, а в качестве наблюдателя будет привлечено "Общество за открытость - Delna".