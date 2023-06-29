Попытка скрыть хищение 7 млн ​​евро - "За!/Прогрессивные" обвиняют "Новое Единство"

Фракция Рижской думы "За!/Прогрессивные" обвиняет своих партнеров по коалиции - партийное объединение "Новое Единство" - в попытке скрыть хищение 7 млн евро в департаменте сообщения.
Сегодня будет продолжено прерванное вчера вечером заседание думы, на котором будет принято решение о создании по предложению "Нового Единства" комиссии по расследованию дисциплинарного дела.
Несмотря на то, что проект решения не касается отстранения исполнительного директора Яниса Ланге от расследования дисциплинарного дела, так как оно расследуется его советником Марисом Кноксом, фракция "За!/Прогрессивных" распространила сегодня перед заседанием заявление, в котором говорится, что отстранение исполнительного директора Риги от расследования нарушений, выявленных в департаменте сообщения, является явным вмешательством в качественное и правовое расследование дисциплинарного дела.
"За!/Прогрессивные" напоминают, что в департаменте сообщения Рижской думы завершилась служебная проверка, которая выявила несколько существенных нарушений на общую сумму не менее 7 млн евро.
На основании выявленных нарушений в настоящее время проводится и уже находится на завершающей стадии дисциплинарное расследование, инициированное исполнительным директором Рижского самоуправления. Расследование должно завершиться 15 июля, а в качестве наблюдателя будет привлечено "Общество за открытость - Delna".
"Новая следственная комиссия по дисциплинарному делу фактически означает, что политики хотят саботировать существующее расследование, вмешаться в компетенцию исполнительной власти и затянуть процесс. Законом предусмотрено, что расследование должно быть завершено не позднее 30 дней после его начала, то есть до 15 июля. Следует подчеркнуть, что у следственной комиссии не имеется опыта расследования дисциплинарных дел", - пояснили "За!/Прогрессивные".
Как сообщалось, мэр Риги Мартиньш Стакис со ссылкой на достигнутую ранее договоренность между фракциями вчера в 21:00 прервал заседание Рижской думы, сообщив, что оно будет созвано в четверг в 14:00.
На заседании рассматривался вопрос о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения. Это пролило свет на разногласия между партнерами по коалиции - фракциями "Нового Единства" и "За!/Прогрессивные".
В ходе рассмотрения вопроса "Новое Единство" и "За!/Прогрессивные" выдвигали друг другу различные обвинения, но "За!/Прогрессивные" затягивали обсуждение, просили технические перерывы и т.д.
В свою очередь, блок депутатов "Код для Риги" призвал партнеров по коалиции провести переговоры, чтобы предотвратить распад коалиции.
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