Новая девушка Лукаку - известная рэперша, в которую стрелял бывший парень

В интервью Pitchfork она заявила: "Дело не просто в том, чтобы быть сексуальной, а в том, чтобы быть уверенной в себе, а я уверена в своей сексуальности".

Есть в биографии Меган ещё один интересный инцидент. Летом 2020 года она получила огнестрельные ранения.

Сначала сообщалось, что артистка порезала ногу битым стеклом, но позже выяснились более шокирующие подробности. Между Меган и её парнем Tory Lanez возникла ссора на почве ревности, в результате которой тот схватился за оружие и открыл огонь по ногам уходящей девушки. Во время операции врачи извлекли из неё две пули.

Позже выяснилось, что её бывший парень предлагал ей миллион за молчание, а сама Меган сразу не рассказала полиции правду, "потому что не хотела умирать". Подозреваемый вину не признает, а судебное разбирательство всё ещё продолжается.