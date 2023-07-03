Новая девушка Лукаку - известная рэперша, в которую стрелял бывший парень

В конце мая стало известно, что звёздный нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку встречается с популярной рэп-исполнительницей Меган Джовон Рут Пит, более известной под своим сценическим псевдонимом Megan Thee Stallion.
Пара, держащаяся за руки, впервые появилась на публике на свадьбе ещё одного нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Интересно, что на Instagram Меган подписан 31 миллион человек, в то время как за жизнью футболиста наблюдают лишь 9 миллионов.
Самая популярная работа Megan Thee Stallion - совместная песня с Cardi B под названием Wet Ass Pussy (WAP). Провокационный клип на неё с участием сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер набрал на YouTube больше полумиллиарда просмотров.
В клипе девушка Лукаку сверкает роскошными формами и много читает о сексе:
Меган очень популярна в Америке, свою карьеру она начинала с коротких фристайлов в соцсетях, которые становились вирусными и открыли ей дорогу на большую сцену.
В 2021 году Меган стала обладательницей премии "Грэмми" как лучшая новая исполнительница. Кроме того, она получала награды от BET Hip Hop Awards, MTV Video Music Award и премию Billboard Women in Music. В 2023 году она попала на обложку журнала Forbes, посвящённого 30 самым успешным людям до 30 лет.
В интервью Pitchfork она заявила: "Дело не просто в том, чтобы быть сексуальной, а в том, чтобы быть уверенной в себе, а я уверена в своей сексуальности".
Есть в биографии Меган ещё один интересный инцидент. Летом 2020 года она получила огнестрельные ранения.
Сначала сообщалось, что артистка порезала ногу битым стеклом, но позже выяснились более шокирующие подробности. Между Меган и её парнем Tory Lanez возникла ссора на почве ревности, в результате которой тот схватился за оружие и открыл огонь по ногам уходящей девушки. Во время операции врачи извлекли из неё две пули.
Позже выяснилось, что её бывший парень предлагал ей миллион за молчание, а сама Меган сразу не рассказала полиции правду, "потому что не хотела умирать". Подозреваемый вину не признает, а судебное разбирательство всё ещё продолжается.
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