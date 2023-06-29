Главное за 29 июня ⟩ Стакис оправдывается за командировки, что делать с счетами за электричество и трагедия в Детской больнице

В четверг, 29 июня, на заседании Рижской думы при обсуждении расследования возможных нарушений в департаменте сообщения некоторые депутаты допустили, что спор между партнерами по коалиции может привести к внеочередным выборам.

За рубежом:

В среду правительство Литвы согласилось с 2024 года увеличить минимальную месячную заработную плату (ММЗ) на 10% до 924 евро.

События последних дней показывают, насколько спонтанной была договоренность Владимира Путина и Александра Лукашенко о том, что Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь". Что там делать организатору мятежа 23–24 июня и его соратникам, пока не знают ни сами власти, ни аналитики - создателя ЧВК мало что связывает с Беларусью и ее властями.

СМИ The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Министерству обороны России, сообщает, что после мятежа ЧВК "Вагнер" был арестован командующий воздушным и космическим силами России Сергей Суровикин.

Журналисты проекта "Схемы" совместно с агентством "Слідство.Інфо" идентифицировали российских солдат и их командиров, контролирующих Каховскую ГЭС в ночь ее разрушения, перехватив и их переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агенту России, который за несколько часов до удара российских ракет по Краматорску прислал российским вооруженным силам видео из популярной пиццерии, будет предъявлено обвинение в государственной измене.