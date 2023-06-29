За день произошло множество событий - Стакис рассказал о своих командировках, в Рижской думе заговорили о внеочередных выборах, латвийские хирурги провели ребенку уникальную операцию, а RUS TVNET помогал разобраться в счетах за электричество. Об этих и других новостях уходящего четверга, 29 июня, расскажет RUS TVNET.
Главное за 29 июня ⟩ Стакис оправдывается за командировки, что делать с счетами за электричество и трагедия в Детской больнице
Новости Латвии:
Мэр Риги Мартиньш Стакис на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 29 июня, отказался от дальнейших командировок до момента, когда будет четкое регулирование о том, как их организовать.
После нескольких часов споров и взаимных обвинений Рижская дума поддержала предложенный "Новым Единством" проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в Департаменте сообщения.
Пока большинство жителей Латвии готовятся к неминуемому увеличению счетов за электричество с июля, некоторые клиенты уже получили счета в два раза больше, чем обычно. Почему так произошло и можно ли что-то сделать, разбирается RUS TVNET.
Латвийские микрохирурги провели операцию, которая длилась восемь часов, в ходе которой удалось восьмилетнему мальчику пришить полностью отрезанную ладонь и восстановить кровообращение во всех пальцах, сообщает Латвийское телевидение.
"Находясь в больнице с больным ребенком, внезапно умирает мать! Пожалуйста, помогите!" Именно с этих слов начинается публикация в Facebook о продаже меда, которым за пару дней поделились сотни человек. С одной стороны, это кажется страшной трагедией. С другой - может ли это действительно быть правдой?
В четверг, 29 июня, на заседании Рижской думы при обсуждении расследования возможных нарушений в департаменте сообщения некоторые депутаты допустили, что спор между партнерами по коалиции может привести к внеочередным выборам.
За рубежом:
В среду правительство Литвы согласилось с 2024 года увеличить минимальную месячную заработную плату (ММЗ) на 10% до 924 евро.
События последних дней показывают, насколько спонтанной была договоренность Владимира Путина и Александра Лукашенко о том, что Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь". Что там делать организатору мятежа 23–24 июня и его соратникам, пока не знают ни сами власти, ни аналитики - создателя ЧВК мало что связывает с Беларусью и ее властями.
СМИ The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Министерству обороны России, сообщает, что после мятежа ЧВК "Вагнер" был арестован командующий воздушным и космическим силами России Сергей Суровикин.
Журналисты проекта "Схемы" совместно с агентством "Слідство.Інфо" идентифицировали российских солдат и их командиров, контролирующих Каховскую ГЭС в ночь ее разрушения, перехватив и их переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агенту России, который за несколько часов до удара российских ракет по Краматорску прислал российским вооруженным силам видео из популярной пиццерии, будет предъявлено обвинение в государственной измене.
В то, что шеф ЧВК "Вагнер" сам придумал поход на Москву и во время мятежа действовал в одиночку, не верят ни независимые политологи, ни советники украинского руководства, ни охранники Путина. Rus.Postimees присмотрелся к доступной конспирологии несостоявшегося ремейка "восстания Емельяна Пугачева".
Интересное чтиво:
Эмоции в теннисе - отдельный вид искусства. Теннисисты матерятся, швыряют ракетки, спорят с судьями и даже оскорбляют болельщиков. Одной из главных скандалисток в теннисе по праву считается первая ракетка Латвии Алёна Остапенко.
В беседе с RUS TVNET латвийский боксер Кристап Зутис подтвердил, что решение о прекращении карьеры не было чем-то неожиданным. Оно было принято уже какое-то время назад.
Латвийская предпринимательница и инфлюенсер Эвелина Паркере опубликовала в своем профиле в TikTok видео-рассказ о том, как состоятельный мужчина, которого она встретила, решил проверить, не является ли она охотницей за богачами (gold digger).
16 июня мультихудожник Кашерс (Каспарс Блумс-Блуманис Мининс) и его супруг, фитнес-тренер Янис Мининc Блумc-Блуманис, отметили вторую годовщину свадьбы. В программе Kad viņas satiekas, гостем которой он стал, Кашерс признался, что после свадьбы столкнулся с депрессией.
Во время мониторинга беркутов специалисты по охране окружающей среды Latvijas valsts meži (LVM) обнаружили несколько жилых гнезд на болотах восточной части Латвии, в одном из гнезд были замечены два молодых орла, что является редким явлением, сообщили в LVM.
Береговая охрана США обнаружила, предположительно, человеческие останки в поднятых со дна Атлантического океана обломках затонувшего батискафа "Титан". Об этом сообщает в пресс-релиз ведомства.
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