Видео ⟩ За занавесом: "голый король” Путин и "ходячий мертвец" Пригожин

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" все участники во главе с небезызвестной Маргаритой Симоньян сослались на печальный опыт 1917 года, когда вооруженный переворот разрушил Российскую империю и привел к гражданской войне, в которой погибло больше граждан России, чем в Первой мировой войне. Рассказывая о разрушительных последствиях гражданской войны, она одновременно подчеркнула, насколько умен Путин, достигший соглашения с Пригожиным.

Как заявила Симоньян, "правовые нормы - это не заповеди Христа и не скрижали завета Моисеева. Они написаны людьми для защиты законности и стабильности в стране”. И если в каких-то исключительных, критических случаях окажется, что правовые нормы перестают выполнять свою функцию, их можно игнорировать, сказала пропагандистка.

Сообщения пропагандистов, как всегда, содержат нестыковки и нарушения логики. С одной стороны, утверждается, что бунт - это только авантюра Пригожина и не более того, а все общество сплочено вокруг Путина. С другой стороны, говорится о риске гражданской войны. Если все так объединились вокруг Путина, то кто будет на стороне Пригожина в гражданской войне? Господа, проясните - неужели российское общество настолько разделено, что такой бунт может спровоцировать гражданскую войну? Вы же рассказываете о беспрецедентной сплоченности вокруг президента!