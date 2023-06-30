Видео ⟩ За занавесом: "голый король” Путин и "ходячий мертвец" Пригожин

В минувшие выходные наблюдать за российскими пропагандистами было истинным удовольствием. А именно, было очень интересно смотреть, как кремлевские идеологи, которые с самого начала войны пели дифирамбы частной военной компании "Вагнер", называя ее бойцов "нашими музыкантами" и героями, будут выходить из положения, когда им придется сообщать о мятеже лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, безусловно, нужно будет осудить.
Второй не менее интересный аспект - как пропагандисты преподнесут публике достигнутую с Пригожиным договоренность и данные ему гарантии безопасности, учитывая, что в субботу, 24 июня, в телеобращении президент Владимир Путин пообещал, что все бунтовщики ответят за измену родине. Кроме того, это соглашение должно быть "упаковано" для общества так, чтобы никто не подумал, что Путин показал свою слабость.
Надо сказать, что пропагандисты во главе с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым нашли выход. Другой вопрос, насколько убедительным это кажется публике, хотя степень идеологической зомбированности большинства россиян очень высока.
Плохой Пригожин, хорошие боевики
Все пропагандисты сошлись на общей песне со следующим текстом: в бунте виноват Пригожин и его несоразмерные амбиции, в то время как бойцов "Вагнера" обманули и втянули в эту авантюру хитростью и обманом. И Песков, и большинство бойцов идеологического фронта заявляли, что героизм вагнеровцев в борьбе с "укронацистами" не должен подвергаться сомнению, как и их заслуги.
Они участвовали в мятеже только потому, что их одурачило руководство "Вагнера", но вскоре осознали свою ошибку. Песков подчеркнул, что те бойцы "Вагнера", которые не принимали участия в мятеже, смогут подписать соглашение с вооруженными силами России о включении в состав регулярной армии. С другой стороны, как заявил Песков, те бойцы, которые участвовали в мятеже, не будут преследоваться и против них не будут направлены никакие репрессии с учетом их прежних заслуг. Следует напомнить, что смертность в рядах вагнеровцев, где большую часть боевиков составляют бывшие заключенные, была на рекордно высоком уровне.
Судя по всему, руководители пропагандистской машины понимали, что делать из вчерашних героев предателей сегодня, устраивая над ними инсценированные суды, было бы идеологически неправильно, и это могло бы вызвать недоумение у значительной части общества и вызвать ненужные вопросы о том, почему эти смелые люди вдруг выступили против военного руководства страны. Такие вопросы слишком опасны, потому что сами понимаете какие ответы могут возникнуть в голове у среднестатистического россиянина. Поэтому идеологически выгоднее объявить вагнеровцев жертвами обмана и свалить всю вину на Пригожина.
Кремлевские пропагандисты долго и пространно говорили о необоснованности амбиций лидера "Вагнера", о том, что он хотел присвоить себе общие заслуги всей армии. Также Минобороны России выступило с заявлением, в котором утверждалось, что причина мятежа Пригожина - удары русской армии по вагнеровским рядам - является фейком.
В воскресенье, 25 июня, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявил, что единственный выход для Пригожина - "пустить себе пулю в лоб".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и к капитуляции”, - заявил Путин в своем обращении к народу в субботу.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
"Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом", - добавил российский президент.
Эти суровые слова плохо сочетаются с достигнутым в воскресенье соглашением - с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о прекращении мятежа и о том, что Пригожин может выехать в Беларусь и никаких репрессий против него направлено не будет.
Путин спас страну от гражданской войны
Пропагандисты весь вечер воскресенья из кожи вон лезли, чтобы разъяснить публике перемирие с Пригожиным и, главное, не выставить Путина слабым и капитулировавшим. Это, конечно, была непростая задача. Здесь уместно вспомнить твит российского оппозиционного политолога Андрея Пионтковского: "Путин, спасая свою жизнь, простил Пригожину смерть 6 военных пилотов, защищавших президента от переворота. Он отменил решение Генпрокуратуры. Он отменил государство на глазах армии, которую он послал умирать за давно уже никому не понятные цели. Он ненадолго продлил свою жизнь".
Основной посыл кремлевских идеологов был таков: предотвращение мятежа и достижение урегулирования свидетельствует о политической зрелости России, дальновидности и разумности ее лидера Путина. Президент России своими действиями спас страну от гражданской войны и кровопролития. Соловьев особо подчеркнул, что никогда еще народ не был так сплочен вокруг Путина, как сейчас. Российское общество продемонстрировало полное доверие своему президенту. Это, конечно, в значительной степени выдача желаемого за действительное. Интернет-издание "Медуза" сообщило, что многие жители Ростова (города, который вагнеровцы заняли первым) выразили безоговорочную поддержку боевикам.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" все участники во главе с небезызвестной Маргаритой Симоньян сослались на печальный опыт 1917 года, когда вооруженный переворот разрушил Российскую империю и привел к гражданской войне, в которой погибло больше граждан России, чем в Первой мировой войне. Рассказывая о разрушительных последствиях гражданской войны, она одновременно подчеркнула, насколько умен Путин, достигший соглашения с Пригожиным.
Как заявила Симоньян, "правовые нормы - это не заповеди Христа и не скрижали завета Моисеева. Они написаны людьми для защиты законности и стабильности в стране”. И если в каких-то исключительных, критических случаях окажется, что правовые нормы перестают выполнять свою функцию, их можно игнорировать, сказала пропагандистка.
Сообщения пропагандистов, как всегда, содержат нестыковки и нарушения логики. С одной стороны, утверждается, что бунт - это только авантюра Пригожина и не более того, а все общество сплочено вокруг Путина. С другой стороны, говорится о риске гражданской войны. Если все так объединились вокруг Путина, то кто будет на стороне Пригожина в гражданской войне? Господа, проясните - неужели российское общество настолько разделено, что такой бунт может спровоцировать гражданскую войну? Вы же рассказываете о беспрецедентной сплоченности вокруг президента!
При этом прозвучали совершенно голословные и беспочвенные утверждения о том, что за мятежом Пригожина стоят западные спецслужбы, а Соловьев даже сделал предположение, что если бы Кремль не нашел выхода из ситуации, НАТО захотело бы ввести свои силы в Россию. Это, конечно, абсурдное заявление, ведь НАТО не вмешивается во внутренние дела стран, а пригожинский бунт является именно внутренним делом в чистом виде.
Власть Путина пошатнулась
В то время как кремлевские пропагандисты превозносят Путина как умного лидера, сплотившего вокруг себя российское общество, западные СМИ сообщают, что власть Путина пошатнулась так сильно, как никогда ранее. Скотт Роуз из Bloomberg написал в Twitter: "Вся эта сделка Пригожина и Беларуси разрушает аргумент о том, что Путин не может проиграть, Путина нельзя унизить, Путина нельзя загнать в угол. Он никогда еще не был так унижен и загнан в угол, как сейчас".
Meduza пишет, что "Мятеж Пригожина - еще одно звено в долгом процессе, по результатам которого король будет признан голым. Каждая такая история почти буквально "разоблачает" Путина: лишает его одного из многочисленных "облачений". Очевидно, Кремль попытается избавиться от остатков квазигосударственных структур вроде ЧВК. Но сам факт пригожинского "марша" на Москву доказал неадекватность представлений Путина о жизни, в рамках которых ничего подобного просто не могло произойти. Уничтожение частных военных компаний тут ничего, конечно, не исправит", - отмечает Meduza.
С другой стороны, газета Financial Times опубликовала статью "Огромное унижение: неудавшийся путч вскрывает глубокие недостатки режима". В этой статье российский оппозиционный политолог Евгения Шульман указывает, что "это нельзя рассматривать как что-то иное, кроме как признак слабости и дисфункции. Это не какое-то неожиданное разовое событие или внешнее потрясение. Это неотъемлемая часть войны".
Александр Габуев, директор Центр Карнеги по изучению России и Евразии, заявил газете: "Они обещали никого не трогать, но я думаю, вполне возможно, что кто-то окажется в тюрьме или умрет при загадочных обстоятельствах, чтобы напугать остальных. Пока что Путин осознал, насколько система уязвима, и постарается это исправить"
Основатель аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер назвал Пригожина "ходячим мертвецом". Было немало версий, что, несмотря на достигнутое урегулирование и гарантии безопасности, Кремль не оставит Пригожина в живых. Российское СМИ "Важные истории" со ссылкой на источники в Генеральном штабе Российской армии утверждает, что Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина, а "вагнеровцам" объявить амнистию.
Газета The Guardian пишет, что еще ничего не закончилось. Возможно повторение мятежа. Госсекретарь США Энтони Блинкен также считает, что последний акт пьесы еще не сыгран. The Guardian напоминает, что Путин не прощает предательства, и ссылается на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля, которое произошло через несколько лет после его побега. При этом отмечается, что Пригожин всегда хотел и шел на риск, поэтому вряд ли он захочет спокойно "сидеть" в Беларуси, пока Кремль расформировывает его частную армию.
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