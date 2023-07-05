Кайла Симмонс напомнила, почему её называют самой сексуальной волейболисткой

Симмонс разделась до едва заметного бикини.

Девушка выросла в спортивной семье - её отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в "Питтсбург Пайрэтс".

Сама Кайла с детства увлекалась волейболом, была капитаном университетской команды во Флориде и выступала в юношеской сборной США.

Она могла бы до сих пор радовать болельщиков своей игрой в волейбол, но ей пришлось завершить карьеру. Всему виной - откровенные фотографии в социальных сетях, которые нравились далеко не всем.

"Администрация колледжа сказала мне, что фотографии, которые я публикую, неуместны из-за того, что я демонстрирую своё тело. Меня даже попросили удалить свой аккаунт. Это было ужасно, потому что я чувствовала, что меня лишают права заниматься любимым видом спорта. С тех пор я поняла, что нельзя позволять другим людям влиять на то, как вы относитесь к себе", - говорила Кайла в интервью изданию New York Post.

Довольно быстро волейболистка решила для себя - раз её лишили возможности заниматься любимым видом спорта, то она может полностью уделить внимание своему хобби.

Недавно Симмонс набрала 1 миллион подписчиков в Instagram.