Будет жарко: пятница станет самым теплым днем недели

Это будет самый теплый день недели, начиная с субботы дни станут более прохладными и ветреными, пройдут дожди.

Последний день июня будет преимущественно солнечным, днем и вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, при грозе порывистый.

В Риге июнь завершится преимущественно солнечной погодой, вечером возможны кратковременные дожди. Ожидается слабый северо-западный ветер. Воздух прогреется до +27 градусов, у моря сохранится чуть более низкая температура.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах - особенно в Видземе, а также в Риге - в лесах сохраняется очень высокая пожароопасность.

Галерея: Лето в Латвии