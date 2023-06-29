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Будет жарко: пятница станет самым теплым днем недели

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В пятницу, 30 июня, воздух в Латвии прогреется до +25...+28 градусов, местами на побережье при ветре с моря температура не превысит +22...+24 градуса, прогнозируют синоптики.

Это будет самый теплый день недели, начиная с субботы дни станут более прохладными и ветреными, пройдут дожди.

Последний день июня будет преимущественно солнечным, днем и вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, при грозе порывистый.

В Риге июнь завершится преимущественно солнечной погодой, вечером возможны кратковременные дожди. Ожидается слабый северо-западный ветер. Воздух прогреется до +27 градусов, у моря сохранится чуть более низкая температура.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах - особенно в Видземе, а также в Риге - в лесах сохраняется очень высокая пожароопасность.

Галерея: Лето в Латвии

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