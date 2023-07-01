ВИДЕО ⟩ Рижское дерби в третий раз подряд не выявило победителя

"Даугавпилс" у себя дома сумел вырвать ничью в концовке матча с "Елгавой" - 1:1. Счёт на 63-й минуте открыл Виктор Осуагву, а за две минуты до конца основного времени Уильям Муквелле восстановил равенство на табло.

В центральном матче 20-го тура "Рига" на стадионе "Сконто" принимала RFS и в компенсированное время сумела вырвать ничью - 2:2.

Счёт на 16-й минуте встречи открыл Эмерсон, который филигранным ударом в верхний угор оставил не у дел голкипера Нила Пуриньша. Несколько минут спустя Микаэль Сойсало сравнял счёт, но VAR зафиксировал оффсайд у финского нападающего. На 38-й минуте Седрик Куадио головой отправил второй гол в ворота "Риги".

Хозяева смогли сократить разницу в счёте на 45+2 минуте после гола Глоди Ндонги, а на 90+2 минуте недавно приобретённый испанский полузащитник Брайан Пенья позволил "Риге" уйти от поражения.

Отметим, что "Рига" и RFS в текущем сезоне встречались три раза и ни разу не смогли выявить победителя - в первом круге команды завершили матч со счётом 1:1, а во втором круге не смогли поразить ворота друг друга.

В 21-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 3-5 июля, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Меттой", "Ауда" - с "Валмиерой", RFS - с "Елгавой", "Рига" - с "Лиепаей", а "Даугавпилс" - с "Супер Новой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv