ВИДЕО ⟩ Рижское дерби в третий раз подряд не выявило победителя

Завершился 20-й тур чемпионата Латвии по футболу, центральным событием которого стал матч лидеров турнирной таблицы - "Риги" и RFS.
20-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с матча "Валмиеры" и "Лиепаи", в котором была зафиксирована ничья - 1:1.
Счёт на 16-й минуте матча открыл бразилец Додо, который реализовал 11-метровый удар. "Валмиера" имела возможность отыграться менее пяти минут спустя, когда в ворота "Лиепаи" также был назначен пенальти. К "точке" подошёл Камило Мена, но колумбиец не смог переиграть голкипера хозяев.
В конце первого тайма "Валмиера" два раза, а "Лиепая" один раз отправляли мяч в штангу ворот друг друга. На 68-й минуте с поля был удалён Алексей Грязнов, который сыграл рукой в собственной штрафной. Кроме того, "Валмиера" получила право на ещё один 11-метровый, который на этот раз точно пробил Алиун Ндойе.
"Ауда" на выезде с минимальным счётом обыграла "Метту" (1:0) благодаря голу Режиналдо Рамиреса, который в двух первых матчах за новый клуб забил уже три мяча.
Благодаря этой победе "Ауда" в турнирной таблице сравнялась с "Лиепаей" и "Валмиерой" - у трёх команд по 30 очков.
"Тукумс" на выезде одержал уверенную победу и нанёс "Супер Нове" седьмое поражение подряд - 5:2. Голами в составе победителей отметились Каспар Анманис, а также Артур Кранцманис и Арман Галай, которые оформили дубль. Хозяева ответили точными ударами Евгения Минина и Ивана Патрикеева.
"Даугавпилс" у себя дома сумел вырвать ничью в концовке матча с "Елгавой" - 1:1. Счёт на 63-й минуте открыл Виктор Осуагву, а за две минуты до конца основного времени Уильям Муквелле восстановил равенство на табло.
В центральном матче 20-го тура "Рига" на стадионе "Сконто" принимала RFS и в компенсированное время сумела вырвать ничью - 2:2.
Счёт на 16-й минуте встречи открыл Эмерсон, который филигранным ударом в верхний угор оставил не у дел голкипера Нила Пуриньша. Несколько минут спустя Микаэль Сойсало сравнял счёт, но VAR зафиксировал оффсайд у финского нападающего. На 38-й минуте Седрик Куадио головой отправил второй гол в ворота "Риги".
Хозяева смогли сократить разницу в счёте на 45+2 минуте после гола Глоди Ндонги, а на 90+2 минуте недавно приобретённый испанский полузащитник Брайан Пенья позволил "Риге" уйти от поражения.
Отметим, что "Рига" и RFS в текущем сезоне встречались три раза и ни разу не смогли выявить победителя - в первом круге команды завершили матч со счётом 1:1, а во втором круге не смогли поразить ворота друг друга.
В 21-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 3-5 июля, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Меттой", "Ауда" - с "Валмиерой", RFS - с "Елгавой", "Рига" - с "Лиепаей", а "Даугавпилс" - с "Супер Новой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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